Jefferson Farfán presenta en redes sociales a su hija con Darinka Ramírez: "Mi verdadero amor"

Jefferson Farfán finalmente decidió presentar a su pequeña hija luana en redes sociales luego de anunciar hace algunas semanas que había tenido una cuarta hija hace ya un año y dos meses.

El exjugador no dudó en posar junto a su engreída quién es bastante fotogénica y tiene bastantes rasgos físicos de su padre por lo que diversos personajes conocidos del espectáculo no dudaron en felicitarlo por esta nueva bendición en su familia.

Papá 'chocho'

Jefferson Farfán remeció las redes sociales luego de confesar que se acaba de convertir en padre por cuarta vez de una hermosa pequeña de tan solo un año y dos meses fruto de al parecer un breve romance con Darinka Ramírez.

El ex pelotero decidió de una vez por todas presentar a su engreída quien lució bastante tierna junto a su padre.

Jefferson publicó dos instantáneas en donde se dejaba ver totalmente embobado por su pequeña luana su familia para alegrar sus días.

"Luana", escribió Jefferson como descripción en ambas fotografías en las que de inmediato diversos usuarios y hasta personajes del espectáculo no dudaron en felicitarlo.

Jefferson y su hija

"Hermosura Luanita me derrito de amor", escribió la recordada actriz Vanessa Jeri, la hija mayor de Jefferson también no dudó en comentar: "Mi reina".

Por otro lado, personajes como Jazmín Pinedo, Rodrigo Cuba, Ignacio Baladán no dudaron en dejar sus corazones en la publicación.

Cabe resaltar que la madre de la hija de Jefferson Farfán Darinka Ramírez reposteo la publicación de Jefferson en sus historias de instagram con un tierno mensaje: "Enana de mi corazón".

"He tratado de mantener el perfil bajo", Jefferson Farfán anuncia que ha sido padre por cuarta vez

Jefferson Farfán sorprendió al anunciar a través de su programa de Podcast que se ha convertido en padre por cuarta vez, y es que nadie sospechaba que el jugador tendría muy bien guardado este secreto.

La popular "Foquita" afirmó que su cuarta engreída tiene 1 año y 2 meses, además afirmó que es una bebé saludable y hermosa.

El ex jugador recalcó que mantuvo esta noticia lejos del lente mediático ya que su relación con Melissa Klug no ha sido la mejor y siempre se ve expuesto a polémicas por la crianza a sus hijos.

Es por ello que decidió mantener en secreto a su cuarta hija, no se sabe si ahora ya habiendo hecho público la noticia la presentará en sus redes sociales, sólo se sabe que tiene el nombre de Luana.

"Quería hablar algo muy importante para mí y para mi familia, ustedes lo saben pero lo voy a comentar, tuve una bendición más hace un año y dos meses", narró el deportista. "Mi hija Luana hermosa, yo he tratado de mantener en perfil bajo y no quería exponerla como se ha expuesto en algún momento a mis hijos", confesó.

Jefferson se mostró muy emocionado de por fin compartir esta alegría con sus seguidores y con las personas que lo conocen.

Incluso reveló que su familia es la más feliz con la llegada de Luana y agradeció a la madre de su hija por darle un motivo más para seguir saliendo adelante.

"Agradecido con la vida y estoy feliz. Mi familia está muy feliz, la madre de mi hija está muy feliz, y agradecido con la vida y la hija hermosa que me ha brindado, agradecer a la mamá de mi hija y espero que pronto la conozcan. Cuatro ya, no mano ya tu sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja", contó el deportista.