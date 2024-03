"Siento que lo más lindo que tenía murió": Aída Martínez se habría arrepentido de su reducción de mamas

Aída Martínez reapareció en sus redes sociales bastante afectada luego de haberse sometido a una reducción de mamas y es que según la modelo, sus senos no quedaron igual después de haber sido madre por lo que necesitaba un arreglito.

Sin embargo, la influencer compartió un extenso mensaje donde expresó su tristeza al verse totalmente diferente pues según indicó no estaba lista para ese gran cambio físico.

Afectada

Aída Martínez usó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el cual revela sentirse muy triste luego de haberse sometido a una reducción de senos debido a la lactancia por la que había pasado con su hija.

Sin embargo, lejos de sentirse más tranquila y satisfecha con los resultados la madre de familia afirmó que ha sido un golpe bastante fuerte ya que siente que no es ella cuando se ve al espejo.

"No estaba lista psicológicamente para unos senos más pequeños desde que me sacaron las vendas no puedo dejar de verme llorar", dijo inicialmente Aída.

Declaraciones de Aída Martínez

Asimismo, recalcó que su único objetivo fue reducirse algunas tallas porque ya era incómodo tener que lidiar con unos senos tan grandes sin embargo no sabía las consecuencias emocionales que iba a sufrir.

"No estaba lista para verme al espejo con unos senos mucho más pequeños siento que lo más lindo que tenía murió y ahora solo soy una triste Aída tirada en la cama con unos senos pequeños me siento sumamente vulnerable y triste", agregó.

Aída Martínez al parecer se encuentra bastante afectada psicológicamente ya que también recalcó que es incapaz de salir a la calle ya que este nuevo camión le ha generado una inseguridad que jamás había sentido.

Recalcó que su doctor viene estando pendiente de su evolución física, sin embargo, eso está emocional está de cabeza.

"No quiero ver ni hablar con nadie siento que me arranqué una parte de mi, jamás imaginé que una cirugía podía dañarme tanto la cabeza solo espero que el tiempo sane mi mente y mi cuerpo", reiteró Martínez.

Finalmente aclaró que una mastopexia deja cicatrices y el proceso es bastante difícil y recalcó que es una mujer fuerte que va a superar este proceso sin embargo tiene todo el derecho de verse vulnerable y afectada.

Aída Martínez reaparece en redes tras cirugía

Aída Martínez usó sus redes sociales para grabar una breve historia donde luce bastante adolorida después de su cirugía de reducción de senos y es que el ser madre tuvo algunas consecuencias que ahora decidió corregirlas.

La influencer al parecer se encuentra satisfecha con esta intervención de la que pronto sabremos cómo quedaron los resultados ya que la modelo siempre ha presumido la esbelta figura que posee a pesar de haber sido madre de una hermosa pequeña.

Aída se grabó en las instalaciones de la clínica donde había sido intervenida todavía con las energías agotadas se pronunció sobre su estado actual y reveló que por el momento no se siente nada bien.

"Buenos días estoy bien ha sido una cirugía de 10 horas ya les voy a contar lo que ha pasado tengo mucho dolor", relató Martínez.

"Estoy viva", tenía como descripción el corto video que publicó en su Instagram.