"Mi prioridad es el Miss Grand": Luciana Fuster se va de Perú y se despide de Patricio Parodi ¿para siempre?

¡Todo tiene su final! Luciana Fuster vive sus últimos días en Perú y partirá muy pronto a la lejana Tailandia. La Miss Grand vive un cambio radical en su vida y ahora deberá cumplir diversas actividades en el país asiático como reina de belleza, lo cual implica que deje todo, incluyendo su relación con Patricio Parodi. Tras varias especulaciones al respecto, la excombatiente habló y reveló cuál será su futuro con el popular "Pato".

¿Luciana Fuster no seguirá con Patricio Parodi?

Hace varios meses, Luciana Fuster logró lo impensado y le regaló a Perú un nuevo título de un certamen de belleza: el Miss Grand International. La exintegrante de "Esto es Guerra" se alista para enrumbar con destino a Tailandia, donde deberá cumplir diversas actividades como nueva "reina".

En entrevista para "América Espectáculos", la modelo señaló que muy pronto entregará su corona de Miss Grand y reveló que será algo difícil ya que se ha encariñado con su "más grande tesoro". "Vengo en julio para entregar mi corona de Perú, que no quiero, pero es un poco difícil porque voy a estar viajando bastante", afirmó Luciana Fuster.

Además, habló sobre el tema que todos quieren saber: su relación con Patricio Parodi. Desde su coronación como reina internacional, los rumores sobre un término en su romance han estado a la orden del día, pero Luciana lo desmiente y si bien afirma que será difícil por la distancia, indicó que están buscando las maneras para poder mantener viva la llama del amor.

"Con el dolor de mi corazoncito, tendremos que esperar hasta que vuelva, no lo sé, pero sabe que ahorita mi enfoque es el Miss Grand. Estamos planeando alguna forma de poder vernos durante este tiempo si es que se da y si es que no, 'Pato' lo entiende totalmente" , comentó la ex "Esto es Guerra".

¡AMOR DE LEJOS, AMOR DE...!😳🤨 Luciana Fuster se despide de Patricio Parodi y se alista para regresar a Tailandia😱✈️ #LaKaribeña #Espectáculos La Karibeña en Domingo, 17 de marzo de 2024

Jessica Newton lo había adelantado

Como parte de su reinado, Luciana Fuster tuvo que cumplir ciertas actividades en Tailandia y en otros países asiáticos, donde es una de las figuras más populares. Meses después retornó al Perú donde se reencontró con Patricio Parodi y toda su familia.

Sin embargo, su presencia en Perú estaría con los días contados. Jessica Newton, mediante su cuenta de Instagram, activó la famosa "caja de preguntas". Una de las interrogantes giraba en torno a las actividades que deberá cumplir este año la popular "Lu" como Miss Grand.

Ante esto, Jessica Newton se animó a revelar la fecha en la que Luciana Fuster se despedirá una vez más de suelo peruano y por lo tanto, deberá dejar a Patricio Parodi y a su familia.

"Luciana estará con nosotros, con base Perú, hasta el 30 de marzo que tiene ya su regreso a Tailandia para una suerte de actividades. Creo también tiene unos viajes previstos para Europa. (...) Ella está viajando a El Salvador en unos días más, donde le entregarán las llaves de la ciudad", dijo en un inicio.

"Creo que hay que entender, que como reina internacional tiene que cumplir no solo con una serie de campañas, sino con una serie de actividades y eventos que la tienen totalmente ocupada. Así que estoy feliz, me encanta verla tan concentrada en su rol de reina y siempre es un orgullo saber que la banda del Miss Grand International la lleva Perú", acotó Newton.