Julián Zucchi: Reportera de Magaly toma drástica decisión tras revelarse presunta infidelidad a Yiddá Eslava

Después de que Yiddá Eslava, la expareja de Julián Zucchi, sacara al aire en "Amor y Fuego" que el actor le fue infiel, la reportera de "Magaly TV La Firme" tomó una radical decisión. Priscila Mateo, ya oficializada por Julián como "saliente exclusiva", sorprendió con una acción para cuidar lo que comentan de ella.

La polémica sigue ardiendo con el actor Julián Zucchi. Después de que Yiddá Eslava, la expareja de Julián, revelara en "Amor y Fuego" que el actor le fue infiel, las cosas han tomado un giro inesperado.

Resulta que Priscila Mateo Guerrero, la reportera de "Magaly TV La Firme", ha tomado una decisión radical en sus redes sociales después de todo el alboroto. Parece que esto se pone cada vez más picante.

Priscila no dudó en limitar los comentarios en todas sus publicaciones de Instagram, cerrando así la puerta a cualquier comentario sobre la situación. ¿Qué será lo que estará pasando por su mente?

Pero eso no es todo, Julián Zucchi ha salido a dar la cara. En una entrevista para "Magaly TV La Firme", el actor confirmó que está saliendo oficialmente con Priscila Mateo Guerrero. Las redes sociales están que arden con esta noticia.

Según Julián, él y Priscila se conocieron el pasado 24 de enero, y desde entonces han estado disfrutando de su compañía. Parece que Cupido ha lanzado sus flechas en esta inesperada pareja.

Cuando se le preguntó si Priscila era la única chica con la que estaba saliendo, Julián fue claro y conciso: "Sí, es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana por lo menos ya nosotros dijimos que somos por lo menos exclusivos". Una declaración muy contundente.

Yiddá Eslava confiesa infidelidad por un trato "machista" e "injusto" de la opinión pública

Parece que esta nueva pareja no tiene miedo de mostrar su amor al mundo. Pero, ¿cómo reaccionó Yiddá ante esta noticia? Yiddá enfureció en redes y declaró a "Amor y Fuego" que Julián le fue infiel. Según ella, no le parecía que a Julián se le juzgue de la misma manera que a ella cuando salió el ampay con su fotógrafo.

"A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m...", expresó la actriz por redes.

"Yo salgo a hablar porque él sale a oficializarla (a la reportera de Magaly) mientras a mí me están diciendo 'dolida' y en vez de defender a una persona que calló algo tan fuerte por la familia, sabe la calidad de mujer que soy... Yo fui la primera en llamarlo a decirle que estaba saliendo con una persona, yo no quería que se entere por los medios. Él tuvo muchas oportunidades para no chancarme, yo me porté superbién con él, me parece muy injusto", indicó Yiddá en "Amor y Fuego".

En resumen, la reportera de Magaly pasa a ser noticia por su relación con Julián Zucchi en medio del escándalo. Julián y Yiddá están separados y la revelación de infidelidad arremetió a la farándula local. Estaremos al tanto de todas las novedades al respecto.