Julián Zucchi sorprende en redes sociales con fuerte revelación: "Me autopercibo como mujer"

El reconocido actor Julián Zucchi está experimentando un nuevo capítulo en su vida al explorar una relación amorosa con la reportera Priscila Mateo. Además, ha dejado claro que está enfocado en sus nuevos proyectos audiovisuales, generando reacciones al compartir una anécdota peculiar.

Como se ha informado, el actor extranjero se trasladó a Argentina para continuar con sus compromisos profesionales y también ha compartido en sus redes sociales que está disfrutando del tiempo con su familia. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al hacer una revelación inesperada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Julián Zucchi sorprende con revelación

El emprendedor Julián Zucchi empleó su cuenta oficial de Instagram para relatar minuciosamente su experiencia durante su estancia en su país de origen. "Acompáñame a leer esta triste historia", se lee al inicio de sus historias donde se le aprecia junto a su mamá.

Julián Zucchi anécdota

"Hoy le prometí a mi psicólogo volver a hacer ejercicio. Hoy le prometí a mi psicólogo volver a hacer ejercicio. Había quedado con mi mamá en sumarme a su clase de Funcional a las 8:30 a.m. Pueden creer que la clase era solo para mujeres y me discriminaron. Así que terminamos yendo a trotar, caminar. PD. Aunque les dije que me autopercibo como mujer, tampoco me admitieron", contó el argentino revelando que se mandó con tremenda afirmación para ser aceptado en clase se Funcional.

Le envió carta notarial a Rodrigo González

Recordemos que Rodrigo González expuso la carta notarial que le envió Julián Zucchi. "Llegó esta carta notarial que es de las más desubicadas, absurdas como el protagonista", señaló el comunicador. El argentino le exige que refute todas las afirmaciones hechas en su programa acerca de la controversia con Yiddá Eslava y su relación amorosa con Priscila Mateo.

"Con el fin de solicitarle que en el plazo próximo de 24 horas cumpla con aclarar y desmentir las declaraciones vertidas en el programa 'Amor y Fuego' que usted conduce", agregó.

Ante ello y más pedidos oficiales del excombatiente, el popular 'Peluchín' dio una polémica respuesta. "Por eso Yiddá, más protagonista de tu familia nuclear no hay y contigo también (...) este desnortado ni siquiera pone cuál es la opinión como cualquier carta notarial básica, qué abogado tendrás, quién le habrá recomendado esta payasada (...) le mando esto a mi abogado Iván Paredes y se ha partido de la risa", sentenció el conductor de 'Amor y Fuego'.

Por otro lado, cabe resaltar que Julián Zucchi y la reportera Priscila Mateo presumen su relación en redes sociales, pues ya aclararon toda la polémica en su momento.