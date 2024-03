Julián Zucchi es criticado por usuarios tras demandar a 'Peluchín': "Regresa a tu país si no quieres que hablen de ti"

Julián Zucchi nuevamente se gana las críticas del público en redes sociales y es que esta vez el argentino tomó una drástica decisión en contra de Rodrigo González el popular 'Peluchín', pues según el actor está cansado de que el conductor hablé sobre él o su vida personal en su programa de 'Amor y Fuego'.

Diversos usuarios no dudaron en expresar su molestia con Zucchi tras la demanda y algunos afirmaron que si tanto le molesta que hablen de él que mejor se regrese a su país natal.

Sin filtro y directo a la yugular

Julián Zucchi nuevamente ha causado polémica y es que el actor demandó a Rodrigo González, conductor del programa 'Amor y Fuego' afirmando que ya no quiere que se hable de su persona en el espacio televisivo.

"Una carta notarial que es de las más desubicadas y absurdas como el protagonista (...) Señor Rodrigo González por intermedio del presente documento Guillermo Julián Zucchi (...) Sirva la presente carta la cual será entregada a usted con el fin de solicitarle que en el plazo próximo de 24 horas cumpla con aclarar y desmentir las declaraciones vertidas en el programa 'Amor y fuego' que usted conduce, pues de lo contrario me veré obligado a tomar las medidas legales pertinentes a fin de salvaguardar mi integridad física", decía inicialmente el documento enviado por el argentino.

Seguidamente, Julián solicitó a Rodrigo que se abstenga a hablar de él y de realizar comentarios inexactos en el programa de espectáculos.

Esto provocó la burla del conductor de 'Amor y Fuego' ya que recalcó que la carta carece de detalles en los que enfaticé en que comentarios el actor se sintió ofendido o consideró que eran declaraciones que no se ajustaban a la verdad.

Tras esta polémica carta notarial al muy querido 'Peluchín' diversos usuarios no dudaron en decirle de todo al actor a quien consideran que ya no tiene credibilidad en los medios de comunicación.

"El argentino quiere plata, que se ponga a trabajar", "Que se cree ese , si no quieren que hablen de él que compre su pasaje", "que fue mano tons regrésate a tú país , tú decidiste ser figura publica en Perú aguanta no mas", "que vergüenza en serio te me caíste ahora se considera intocable para la prensa que no se olvide que gracias a la televisión peruana tienes pantalla", fueron algunos de los ácidos comentarios de cibernautas que ya no confía en Julián Zucchi.

