Juliana Oxenford arremete contra Mávila Huertas y menosprecia su noticiero: "Común y corriente"

Juliana Oxenford, reconocida por su franqueza en sus opiniones, compartió abiertamente su punto de vista sobre el nuevo noticiero conducido por Mávila Huertas en ATV, que sustituyó a su programa anterior 'Al estilo Juliana'. Los comentarios y debates entre personalidades destacadas suelen captar la atención del público, y las declaraciones impactantes de Oxenford no fueron la excepción, generando un gran interés mediático.

En ese sentido, se refirió al noticiero de Mávila Huertas como "común y corriente". "La he visto un par de veces, pero es un noticiero normal", manifestó la periodista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juliana Oxenford minimiza el noticiero de Mávila Huertas

La reconocida periodista Juliana Oxenford insinuó una comparación entre su labor anterior en el canal 9 y su enfoque actual. Mencionó que su trabajo previo iba más allá del formato convencional de noticiero, destacando un estilo específico de periodismo informativo que, según ella, fue premiado en diversas ocasiones.

Además, la conversación no se limitó a evaluar profesionalmente el programa de Huertas, ya que Oxenford también expresó opiniones personales al describir a su colega como cínica, destacando una clara diferencia en términos de ética y profesionalismo desde su punto de vista. "Es una mentirosa y a mí no me gusta la gente mentirosa", sostuvo.

Durante una entrevista con un medio local, cuando se le preguntó a la periodista sobre su opinión respecto al programa que ahora ocupa su antiguo horario, respondió de forma directa, describiéndolo como algo "común y corriente" "Lo he visto un par de veces, pero es un noticiero normal", sostuvo durante la entrevista a un medio local.

Su salida de ATV

La periodista reconocida Juliana Oxenford informó su retiro del programa televisivo 'Al estilo Juliana' el viernes 15 de diciembre de 2023, después de 7 años de emisión. Expresó su desconocimiento sobre las razones de su partida y resaltó el enfoque periodístico que la dirección de ATV siempre le solicitó, priorizando más allá de las cifras de audiencia.

"Se acaba un ciclo, no por decisión mía, pero finalmente se cierra un ciclo aquí en ATV de casi 4 años más, 3 años en Latina. (...) Siete años después, me toca irme por motivos que hasta ahora yo no entiendo la verdad", dijo.

En su declaración de despedida, reveló que su experiencia en el canal 9, donde también se transmitió el programa, tuvo aspectos positivos y negativos, aludiendo a situaciones de falta de respeto, aunque sin proporcionar detalles específicos.

"Estoy con sentimientos encontrados, por un lado, siento que nunca he tenido más libertad para ejercer el periodismo que aquí en ATV y, por otro lado, siento que nunca en otro canal o en otro medio, porque tengo 22 años haciendo periodismo, me han insultado tanto en mi propia casa. Me han faltado tanto el respeto", agregó Juliana Oxenford sobre su salida.