¡PICANTE! Yanina Latorre se burla de declaraciones de Milett Figueroa y le dice de todo EN VIVO

¡No la pasan! El último viernes, Milett Figueroa se presentó en exclusiva en el programa "Mande quien Mande", donde habló largo y tendido sobre su relación con Marcelo Tinelli. Además, la modelo peruana aprovechó para mandarle un mensaje a sus críticos en el país "gaucho", señalando que "los terceros en una relación salen sobrando". Estas duras palabras no cayeron nada bien en el país del tango y recientemente, Yanina Latorre, una de sus principales opositoras, se mandó con todo y le envío un contundente mensaje a la exintegrante de "Bailando 2023".

Yanina Latorre responde con todo a Milett Figueroa

La relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando que hablar en Argentina. Pese a que los periodistas de dicho país dan por finalizado el romance, desde Perú, la modelo peruana contó su verdad en "Mande quien Mande" y aseguró que su relación sigue más fuerte que nunca.

Además, hizo hincapié en los críticos del país "gaucho", a quienes prácticamente "multiplicó por cero" al señalar que "en una relación, los terceros salen sobrando". Las palabras de la exintegrante de "El gran chef famosos" no cayeron nada bien en Argentina y fue Yanina Latorre, una de sus principales detractoras, quien se lanzó al ataque y se burló de las declaraciones de "Milechi".

"Ay bueno, qué exagerada. Ni que fuera un tema de Estado una crisis o una separación", señaló en un primer momento, para luego sorprender al revelar que le ofrecieron dinero por criticar a Milett Figueroa en un enlace en vivo.

"Me quisieron dar 200 dólares para criticarla en un programa de Perú. Cuando vi la cifra, me deprimí", acotó fiel a su estilo Latorre.

"No soy enemiga, solo conté una información porque es mi laburo. Yo me enteré que están separados, no sé por qué se hacen tanto problema, solo lo desmentirían los dos y se los vería más felices. No dije que ella es chorra, o que él es chorro", añadió respecto a las informaciones que ha ido brindado sobre la supuesta crisis en el romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Más firme que nunca

La modelo peruana, Milett Figueroa, ha dado mucho de qué hablar tras su aparición en el programa "Mande quien Mande". En medio de rumores y especulaciones, Milett decidió sincerarse sobre su relación con el conocido conductor argentino, Marcelo Tinelli. "Estamos muy bien, la verdad yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir, nosotros estamos bien", reveló.

Según las palabras de Milett, la distancia no ha sido un problema para mantener su relación con Tinelli. "No necesitamos estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación", explicó la modelo. Además, destacó el apoyo mutuo que se brindan en sus respectivas carreras profesionales.

"Creo que cada uno respeta el espacio del otro y sabe que tenemos compromisos, yo antes de estar con él siempre he trabajado y no puedo dejar de hacer eso es algo que a mí me motiva. Celebramos nuestros logros", detalló Milett Figueroa.