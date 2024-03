¿Korina Rivadeneira expuso a artistas malagradecidos? Actriz 'estalló' en redes: "¡Qué rabia!"

La querida actriz Korina Rivadeneira sorprendió a todos al compartir un mensaje cargado de enojo en redes sociales exponiendo a aquellos que no fueron justos con ella en cuestión de compañerismo. ¿Qué habrá pasado para que Korina se desahogue así?

¿Korina Rivadeneira expone a artistas malagradecidos?

Korina Rivadeneira, reconocida actualmente por su participación en la exitosa novela "Súper Ada", ser exchica reality y actual pareja de Mario Hart, sorprendió a todos con un mensaje lleno de enojo en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que desató la furia de Korina?

Aunque Korina ha mantenido un perfil bajo en el mundo de la farándula, esta vez decidió romper su silencio para expresar su frustración. La famosa utilizó sus redes sociales para desahogarse y compartir su malestar con sus seguidores.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Korina reveló que se siente decepcionada por la falta de apoyo de aparentemente algunos artistas, incluso de aquellos que consideraba sus amigos.

Estado de Korina Rivadeneira. (Foto: Instagram)

En un mensaje directo y claro, expresó su pesar: "Que triste que la gente no apoye, y hablo también de amistades, cada vez que me piden un favor ahí estoy compartiendo, pero no sucede igual, a la inversa. Se trata de crecer todo. ¡Qué rabia!", escribió la influencer extranjera.

Este mensaje ha dejado a muchos seguidores sorprendidos, ya que Korina siempre ha sido muy reservada con su vida personal y sus relaciones en el mundo del espectáculo. Parece que algo realmente importante la ha llevado a compartir su malestar públicamente.

Korina defiende a Maria Hart

Por otro lado, en el avant premiere de la película "Bienvenido al Paraíso", Korina respondió algunas preguntas a "Amor y Fuego". Ellos le preguntaron qué opina sobre Leslie Shaw y cómo ha arremetido con Mario Hart.

"No tengo nada que responder. Él responde por sí solo. Sus actos responden por sí solos. Su trabajo responde por sí solo. Acaba de hacer una canción con Kevin Roldán. (...) A Mario le va súper bien, con su música, con las reproducciones. Así que yo creo que, está más que dicho", afirmó la pareja de Mario Hart.

En conclusión, este inesperado desahogo de Korina ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Sus seguidores están ansiosos por saber más detalles sobre lo que está pasando en su vida y qué la llevó a expresar su furia de esta manera. Sin duda, seguiremos atentos a cualquier novedad sobre este tema. ¡Hasta la próxima!