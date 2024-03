Milett Figueroa encara a Mario Hart por burlarse de la edad de Marcelo Tinelli: "Ay, cállate"

Hubo una pequeña discusión en el set de televisión de "Mande quien mande" cuando Milett Figueroa no se quedó callada y le contestó a Mario Hart por sus comentarios sobre la edad de Marcelo Tinelli. ¡Esto está que arde!

Milett Figueroa encara a Mario Hart por remarcar la edad de Marcelo Tinelli

Tremenda cruce de palabras sucedió en "Mande quien mande". Milett Figueroa explotó contra Mario Hart cuando remarcó y se habría burlado de la edad de Marcelo Tinelli.

Durante el programa, María Pía Copello quiso saber un poco más sobre Marcelo Tinelli, por lo que le preguntó a Milett Figueroa: "¿Cómo es Marcelo?, ¿Es una persona muy activa, muy jovial?". Ante ello, el Mario Hart sentenció: "¿Cómo va ser activo si ya tiene sus 60 y pico de años?".

"Ay cállate Mario Hart. Dios mío. Te puedo asegurar que tiene un mejor estado físico que tú. Es disciplinado. Tiene un humor espectacular, es divertido y tiene un corazón gigante y cuando estoy con él es lo mejor. Estoy enamorada. Todo es real", le tiró sin rodeos Milett.

¡Qué momento más tenso se vivió en el set! La respuesta de Milett dejó a todos con la boca abierta. La modelo peruana no se dejó amedrentar y le hizo frente a Mario Hart en pleno programa.

Milett y sus planes de ser mamá

Y cuando pensábamos que la cosa iba a calmarse, surge la pregunta del millón. Durante su participación en "Mande quien mande", Milett Figueroa fue interrogada sobre si planea ser mamá pronto junto a Marcelo Tinelli. Pero la modelo tiene otros planes en mente

La diferencia de edad entre Milett y Marcelo es de 32 años, pero eso no parece importarle mucho a la pareja. "Me han preguntado por la diferencia de edad y no hemos notado ninguna porque creo que es más prejuicio que otra cosa. Me guío por mi corazón. Y con Marcelo siento algo muy especial, que me quita el miedo y me llena de amor. Él me sugiere, me acompaña, somos muy compañeros y eso es muy lindo. Estamos pendientes uno del otro", explicó con toda sinceridad.

Pero aún hay más. La modelo también se pronunció sobre la posibilidad de convivir con Marcelo Tinelli. "Por ahora no, aunque compartimos casi todo. Somos respetuosos uno del otro y nos gusta sorprendernos. Aprendo mucho de él", aseguró.

Finalmente habló sobre el matrimonio y los hijos. Aunque Marcelo Tinelli ya dejó claro que no está en sus planes, Milett aún no cierra esa puerta del todo. "Primero quisiera cumplir algunos objetivos y proyectos que tengo en mente y, cuando tenga esa bendición, me dedicaría a ellos a full. Como lo hizo mi madre con nosotros", concluyó con una sonrisa en los labios.