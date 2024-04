¡La nueva Sheyla Rojas! Flavia Laos reconoce varios "retoquitos" en su cuerpo y rostro: ¿Cuáles son?

¡Al estilo Shey Shey Shey! Flavia Laos es una de las jóvenes figuras de la televisión peruana. Sin embargo, a lo largo de su carrera, no ha estado exenta a las críticas y una de las más constantes es por los diversos "retoquitos" que se habría hecho en el cuerpo y el rostro. Recientemente, en "Coneroscat", la ex "quinceañera" no tuvo reparos en confesar, uno a uno, los arreglos estéticos a los que se ha sometido y señaló que "uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera". ¡Y tú lo sabes!

¿Cuáles son TODOS los "retoquitos" de Flavia Laos?

Flavia Laos fue la invitada estelar de "Coneroscat" en su más reciente edición. Uno de los puntos más comentados fue por los "retoquitos" que se habría hecho la cantante peruana, lo cual siempre le ha valido más de una crítica en redes sociales.

Cansada de los ataques y comentarios en contra, la expareja de Patricio Parodi rompió su silencio y reconoció públicamente TODOS los "retoquitos" a los cuales se ha sometido. Flavia señaló que sí se ha hecho intervenciones quirúrgicas, pero todo con responsabilidad.

"[No me incomoda que me digan que soy una chica operada], sí me he operado, claro. Yo he contado lo que me he hecho. Nunca niego nada, la verdad es que yo normal. Uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero con responsabilidad obviamente", manifestó la rubia intérprete en 'Coneroscast'.

Muy suelta de huesos y fiel a su estilo, Flavia Laos agregó que se ha sometido a más de un "retoquito". La rubia señaló que incluso ha llegado a ponerse botox al rostro, destacando que lo hizo como prevención. De igual manera, señaló que no le interesa lo que puedan opinar sus "haters" sobre sus operaciones.

"Me operé las bubis y la nariz , nada más. También me he puesto botox para las arrugas . Es preventivo, es una inyección nomás, no duele. Te levanta la cara, pero yo tengo expresión. Es baby botox. Hay gente que le pasa [parálisis facial] porque se pone mucho. Así que no me incomoda [las críticas], para nada. Me pueden decir lo que quieran, no me interesa", manifestó.

¿Quiere un "sugar daddy"?

En una entrevista con Samuel Suárez para "Instarándula", la cantante habló largo y tendido sobre su vida y un tema picante salió a flote: los "sugar daddy". Esto llamó la atención de la actriz y lejos de incomodarse, no dudó en gastar más de una broma al respecto.

"A quien quiera ser (su sugar). Aquí estoy, llámenme", alcanzó a decir en un primer momento ante la risa de Samuel Suárez. Sin embargo, esto no se trató de otra cosa que de una broma, por lo cual, para que no se malinterprete, Flavia Laos explicó las razones por las cuales no aceptaría tener un "sugar daddy".

"Yo tengo un genio de miércoles. Si algo no me gusta o algo, es, sí, si algo no me cuadra, no solo porque tengas dinero te voy a seguir la vaina", acotó Flavia Laos. Además, recalcó que hasta el momento no ha recibido este tipo de propuestas y, fiel a su estilo, soltó otra broma al respecto.

"Nunca he recibido esas propuestas, creo que no doy esas vibras. Pero si hay suggars ¡vengan a mí!", bromeó la expareja de Patricio Parodi. ¿De broma en broma la verdad se asoma? Es una respuesta que solo la cantante la tiene.