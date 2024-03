¿Le dolió? El INSÓLITO comentario de Fiorella Retiz tras ampay de Aldo Miyashiro con "chibola"

¡No podía faltar ella! Un reciente ampay de Aldo Miyashiro dejó demostrado que olvidó por completo a Erika Villalobos. El conductor de "La Banda del Chino" fue captado junto con una joven actriz muy contento y alegre celebrando su cumpleaños en compañía de sus amigos. Ante estas imágenes, Fiorella Retiz no podía faltar con su opinión fiel a su estilo y respondió tras este ampay, dejando un INSÓLITO comentario. ¿Le dolieron las imágenes?

Fiorella Retiz habla del "Chino"

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz estuvieron en el ojo de la tormenta hace algunos años luego de que las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" los captaran "in fraganti" en el departamento de Óscar del Portal, cuando el "Chino" aún mantenía una relación con Erika Villalobos.

Estas imágenes acabaron con el matrimonio de la pareja de actores y desde ese entonces, Fiorella Retiz desapareció de la televisión peruana. Su regreso triunfal fue en "La Casa de Magaly" donde logró redimirse con el público y se convirtió en una de las favoritas.

La reportera hizo su propia catarsis y tras el término del reality denunció públicamente al entorno de Aldo Miyashiro por unas amenazas en su contra. Por ello, su palabra fue una de las más buscadas tras el ampay del "Chino" con una "chibola" y recientemente, Samuel Suárez de "Instarándula", obtuvo sus declaraciones.

"¿Es cierto que dijiste 'no me llega ni a los talones'?" , preguntó Samuel Suárez en medio de risas. "Este se pasó, ni siquiera sé lo que pasó, la gente chismosa me mandaba (mensajes) al inbox. Decía, 'qué hice ahora'. Yo solo hablo de temas que me interesen, entonces para qué voy a hablar", señaló tajantemente Fiorella Retiz. ¿Le creen?

Ampay de Aldo Miyashiro

El nombre de Aldo Miyashiro regresa a las principales portadas del espectáculo nacional. Esta vez no fue por algún caso de infidelidad, pero tiene mucho que ver con su vida sentimental.

Las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" pudieron captar a Aldo Miyashiro disfrutando muy alegremente en un teatro de Barranco junto a unos amigos. Todo hace indicar que esta reunión se habría dado por el cumpleaños de Gianire Beatriz Rosalino Tapia, conocida como Gía por sus amigos.

Lo más destacado es que se trata de la misma joven con la que el presentador fue visto en el aeropuerto de México en enero de este año. Incluso, gracias a su trabajo de investigación, el programa de Magaly Medina consignó el registro migratorio de ambos y constataron que viajaron a Cancún del 4 al 20 de enero.

Para hacer más llamativo todo esto, la posible parejita se habría hospedado en el mismo hotel y todo hace indicar que habría sido su luna de miel recontra adelantada. Incluso, para que no queden dudas al respecto, los "urracos" internacionales le mandaron fotos al programa de Magaly, de ambos en México coincidiendo con las fechas antes mencionadas.