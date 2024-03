¡Suenan las campanas! Ignacio Baladán CONFIRMÓ matrimonio con La Segura: ¿cuándo se dará?

¡Totalmente emotivo! Ignacio Baladan se hizo conocido en nuestro país al participar en "Bienvenida la Tarde". En el reality de competencia tuvo un romance con Melissa Paredes y tras varios años después, entró a "Esto es Guerra". Una lesión lo alejó del programa de América Televisión y en el camino encontró a Natalia Segura, con quien actualmente tiene una feliz relación. El uruguayo fue el tercer familiar invitado a ingresar a "La Casa de los Famosos Colombia", reality donde está participando su enamorada actualmente, y su presencia conmovió a más de uno. Tras esto, el chef reveló que contraerá matrimonio muy pronto con la influencer, desatando gran revuelo en redes.

Ignacio Baladan y su sorpresiva visita a La Segura

El pasado 7 de marzo, Ignacio Baladán sorprendió al ingresar repentinamente a "La Casa de los Famosos Colombia". En el reality, se pudo encontrar con los participantes, pero lo más importante y tierno de la gala fue su emotivo reencuentro con su enamorada, Natalia Segura, más conocida como "La Segura".

Durante la dinámica del concurso, todos los participantes se tenían que quedar inmóviles ante la entrada de un familiar de uno de ellos. Ignacio Baladán hizo su aparición y pese a que La Segura hizo lo posible por mantenerse quieta, no pudo con la emoción y lo besó al decirle que lo amaba.

"Tu mamita te manda saludos, tu familia está bien, mi familia también. Quiero que lo disfrutes ¿ya? Háblales de corazón a todas las personas que están acá. Yo sé que tú siempre das más y das lo mismo que recibes y por eso estás así (conflictiva). No pasa nada, no le tengas miedo a nadie ni nada. Te amo, pero quiero que estés tranquila, que lo disfrutes y ama a las personas que están acá. Si le tienes que decir algo a alguien, díselo con el corazón", finalizó el ex de Melissa Paredes.

Estas palabras no solo emocionaron a La Segura, sino también a sus compañeros del reality colombiano. El ex "Esto es Guerra" hizo llorar a Martha Bolaños e Isabella Santiago, quienes no contuvieron su emoción ante el momento romántico.

Confirma boda

Tras su participación en "La Casa de los Famosos Colombia", Ignacio Baladán compartió sus sensaciones mediante redes sociales. El chef uruguayo explicó cómo lo contactaron para darle esta enorme sorpresa a su novia.

"Me llamaron y dijeron: 'Tenés que estar acá para poder entrar, no entran todos, te elegimos a vos, ¿podés estar acá?' Y yo dije: '¡claro! y me compro un pasaje y voy para allá", explicó Ignacio.

Asimismo, para alegría de todos sus fanáticos, Ignacio Baladán confirmó que se casará con Natalia Segura y dio mayores detalles al respecto.

"Me preguntaron también que por qué no le pedí matrimonio. Paren un poco, me avisaron de un día para otro. Ya se verá en su momento, tranquilos, sí será. Lo tengo que hacer con más tiempo, por ahí les contaré que más", expresó Baladán.