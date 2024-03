Magaly Medina arremete contra Michelle Alexander: "Nunca la he respetado ni la respetaré"

¡Atención! La pelea está que arde entre dos grandes de la televisión. Magaly Medina, la conductora de "Magaly TV La Firme", no se quedó callada después de que Michelle Alexander, la famosa productora, la llamara 'conchuda' y envidiosa. Te contamos los detalles.

Magaly Medina contra Michelle Alexander

La pelea entre dos grandes de la televisión, Magaly Medina y Michelle Alexander, está más candente que nunca. Magaly, la conocida conductora de "Magaly TV La Firme", no se quedó calladita después de que Michelle Alexander, la famosa productora, le tirara un dardo al llamarla 'conchuda' y envidiosa.

Magaly, siempre sin pelos en la lengua, no tardó ni un segundo en responder a los fuertes comentarios de Michelle. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Magaly dejó claro que nunca ha respetado a Michelle y que no tiene planes de hacerlo en el futuro. Además, sacó a la luz un episodio del pasado cuando la productora hizo una serie sobre ella mientras estaba tras las rejas.

"La conchuda es ella porque debería aceptar calladita todo lo que acá decimos, ya que ella alguna vez intentó aprovecharse de mi imagen haciendo un bodrio de telenovela llamado 'Magnolia Merino', donde hacía aparecer como si yo fuera un monstruo sacado de película de terror, puso a su peor actriz y la deformó para decirle al mundo que esa era Magaly Medina", afirmó Magaly.

Así, la conductora aseguró que Michelle intentó sacar provecho de su imagen en esa serie, mostrándola como un monstruo de película de terror. Y para colmo, Magaly dijo sin pelos en la lengua que no le teme a Michelle y que no se quedará calladita ante sus ataques.

"Una especie de biografía no autorizada con puras sandeces. Por eso es que yo no le tengo ningún respeto a Michelle Alexander. (....) Un acto de lo más cobarde. Esta mujer no tiene ningún tipo de moral para mí. Yo no la respeto para nada. Nunca la he respetado ni la respetaré. Que defienda a su yerno, que lo defienda pues", señaló Magaly.

Magaly sobre series de Michelle

Y no podemos olvidar el asunto del rating. La 'Urraca' desafió a Michelle, diciendo que sus novelas ni siquiera se acercan a los niveles que ella presume.

"A mí Jorge Benavides me ha parodiado de peor forma, me encanta que lo hagan, pero que mientan sobre mí, eso sí no. Además, dice que me triplica con sus novelas. No seas mentirosa, si me triplicarías tendrías más de 20, pero no llegas. Tus novelas no llegan a los 16. Este año te he ganado el primer lugar", manifestó.

Pero, ¿qué dijo Michelle en primer ligar? La productora no se quedó con los brazos cruzados ante las críticas previas de Magaly y defendió su posición. Michelle apoyó a su yerno diciendo que tiene talento, criticando las opiniones de Magaly sobre la belleza de André Silva.

"En realidad finalmente un tema de quién es guapo y quién no es guapo es un tema subjetivo para cada quién, pero hay que ser bien conchudo para hablar de guapura nada más, es muy subjetivo, creo que es superficial finalmente", agregó Michelle tambien.

Así que ya lo saben. La guerra en la farándula está que arde y no podemos apartar la mirada ni un segundo. ¿Quién ganará esta batalla entre titanes? Estaremos al tanto de cada movimiento. ¡Hasta la próxima!