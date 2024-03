Christian Cueva rompe su silencio tras ampay con Pamela López: "Contra la ira de mis enemigos"

¡Atención, amantes de la farándula! El futbolista Christian Cueva vuelve a estar en el ojo público. Sucede que el popular jugador no se quedó callado después de ser captado con su ex, Pamela López en una aparente reconciliación. Te contamos todos los detalles.

Christian Cueva rompe su silencio tras ampay con Pamela López

Resulta que el futbolista Christian Cueva no se quedó callado después de que las cámaras lo grabaron bien acaramelado con su ex, Pamela López.

El deportista, conocido por sus jugadas en la cancha, decidió hablar fuerte y claro en sus redes sociales. ¿Qué dijo? Citó un pasaje de la Biblia que suena a declaración de guerra contra los que lo critican. ¡Qué fuerte!

"El día que clamé, me respondiste; me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra", fue la cita bíblica que compartió el futbolista en Instagram.

Ante ello, Rodrigo González se pronunció en "Amor y Fuego": "¿Por qué no te callas un año o mejor dos Cueva? ¿A quién quieres estafar ahora? Usando a Dios que es de todos, Dios no tiene Instagram".

El ampay de Cueva y López

Y como si fuera poco, las cámaras de "Amor y Fuego" no dejan de sorprendernos. Captaron a Christian y Pamela en pleno viaje hacia Ancón. ¿Será que están retomando su relación?

Pero eso no es todo, amigos. Pamela López, la ex del futbolista, no ha dicho ni una sola palabra sobre este nuevo lío. ¡Qué misterio! ¿Estará considerando darle una segunda oportunidad a Christian?

Los fans no se quedaron atrás. Después de ver las imágenes, las redes sociales explotaron con comentarios de todo tipo. ¡Y vaya que hubo opiniones fuertes! "Tanto escándalo para que vuelva con él", "Eso es no tener amor propio", "Tú mismo lo has dicho Peluchín: 'Nunca dejará la gallinita de oro'", "El dinero compra hasta la dignidad", se lee en algunos de los comentarios.

Este encuentro furtivo ha desatado la indignación de las redes sociales y también de diversos personajes de la farándula. Tanto Magaly Medina como Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron a Pamela López por darle una segunda oportunidad al deportista, aunque la 'Urraca' todavía espera que se muestren más pruebas de la reconciliación.

Así que ya lo saben, amigos. La farándula está que arde con este nuevo capítulo del drama de Christian Cueva y Pamela López. Estaremos al tanto de cualquier novedad al respecto. ¡Hasta la próxima!