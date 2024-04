Magaly Medina confiesa sentirse presionada por su esposo para estar activa en redes: "Qué pesado"

Magaly Medina, la temible 'Urraca' de la televisión peruana, ha dejado caer una bomba. En una reciente reunión con Yaco Eskenazi, reveló que su esposo, Alfredo Zambrano, la presiona constantemente para que esté activa en las redes sociales. Según ella misma admitió, se siente como si estuviera siendo acosada por él.

Magaly Medina revela que su esposo la presiona para que trabaje en sus redes

En una confesión sorprendente, la popular presentadora Magaly Medina abrió su corazón en su programa "Magaly TV La Firme" sobre la presión que siente de parte de su esposo, Alfredo Zambrano, para destacar en las redes sociales. "Yo he llegado tarde a la redes sociales y de verdad que a veces no me gusta", comenzó diciendo la conductora.

En una charla con Yaco Eskenazi, Magaly admitió entre risas que se siente acosada cuando Alfredo le insiste en crear contenido digital. "A veces no tengo ni historias y mi marido, que no tiene ni redes, me dice, 'no tienes historias, haz historias, ¿por qué no grabas el plato?, graba lo que van a hacer'. Yo, traen la comida, yo como", compartió Magaly, mostrando su molestia ante la insistencia de su pareja.

"Sé que me no me dedico tanto como debería, pero mi marido siempre está hincándome, empujando 'pero (me dice) oye graba esto, pero graba, oye no has puesto contenido hace varios días'. Yo digo, 'qué pesado' O sea lo siento como una recriminación: no chambeé", confiesa Magaly.

Finalmente, Medina admite que son "cositas" que suceden en pareja y que así se complementan. "La falta que tú tienes, lo tiene el otro. Y viceversa. Por eso, son un equipo, las parejas tienen que convertirse en un equipo y de eso depende el éxito de una relación", concluyó.

Yaco Eskenazi, quien enfrentó sus propios desafíos con la tecnología, reveló que su esposa, Natalie Vértiz, también lo motiva a mejorar su presencia en línea. Aunque al principio se resistía, reconoció que los reclamos de Natalie lo ayudaron a crecer en el mundo digital.

Parece que la adaptación a las redes sociales no es tarea fácil para estas figuras de la farándula, quienes admiten haber llegado tarde a la fiesta tecnológica. Sin embargo, con el apoyo (o la presión) de sus parejas, están intentando navegar en este nuevo mundo.

Magaly Medina contra figuras de la farándula

Pero la historia no termina aquí. La tensión entre Magaly Medina y Yiddá Eslava sigue en aumento. Después del anuncio de una carta notarial por parte de Yiddá hacia Magaly, la urraca no se quedó callada y le recomendó que busque ayuda terapéutica o practique yoga para lidiar con sus problemas. Parece que el conflicto entre estas dos estrellas de la televisión está lejos de resolverse.

Además, Magaly arremetió contra Ethel Pozo, acusándola de cobardía y traición por no apoyar a su reportera tras la filtración de unos audios de Yiddá. La guerra en el mundo de la farándula peruana parece no tener fin.

En resumen, mientras Magaly Medina y Yaco Eskenazi luchan por mantenerse relevantes en las redes sociales, los conflictos y las tensiones continúan en el mundo del espectáculo. ¿Qué nos deparará el próximo capítulo de este drama televisivo? Solo el tiempo lo dirá.