Mariella Zanetti revela que tuvo una fuerte pelea con Tula Rodríguez: "No me dejaba en paz"

En una entrevista reveladora durante el programa 'Estás en Todas', la famosa actriz Mariella Zanetti compartió una experiencia conflictiva que tuvo con su íntima amiga, Tula Rodríguez. El motivo, según cuenta la actriz cómica, habría sido ocasionada por su relación con un hombre, el cual no era bien visto por Tula Rodríguez, ya que le guardaba cierto resentimiento.

Lo relatado por Mariella Zanetti rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación quienes buscaron la identidad del hombre en cuestión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mariella Zanetti revela fuerte enfrentamiento con Tula Rodríguez

La exvedette Mariella Zanetti fue entrevistada en el programa 'Estás en todas', donde reveló que ha tenido desacuerdos y confrontaciones con su amiga de muchos años, Tula Rodríguez. Explicó que como en cualquier relación, han tenido diferencias de opinión, incluso mencionó una vez en la que discutieron por una expareja suya que a Tula no le agradaba.

Mariella Zanetti compartió brevemente un incidente en el que tuvo una discusión con su amiga Tula Rodríguez, cuando prefirió irse de la discoteca con su entonces pareja en lugar de quedarse. La actriz también señaló que las discrepancias son normales incluso en las mejores amistades.

"Con Tula sí hemos tenido peleítas. Sí hemos tenido problemas, si las hermanas tienen problemas, ¿por qué no las amigas?, discrepancias. A ella no le parecía una cosa y a mí otra y quizá yo por darle mi opinión se ofendió y así", contó la actriz cómica. Luego, Mariella Zanetti reveló que Tula Rodríguez no quería que su amiga se fuera con su pareja de aquel momento. A pesar de ello, Zanetti decidió hacer caso omiso y se marchó con esa persona.

"Una vez creo que sí discutimos boca a boca. Ella no estaba tan de acuerdo con un ex y me acuerdo que un día salimos a una discoteca y me encontró al pata con el que yo estaba en la discoteca y él quería irse conmigo y Tula no me dejaba ir y era una discusión porque los dos se odiaban y al final me fui con él obvio. Ya mi amiga que no moleste, que me deje ser feliz", reveló Mariella Zanetti.

¿Quién es su pareja actual?

Javier Blondet es la pareja actual de Mariella Zanetti y también es el padre de su hijo menor. Se desempeña como consultor en proyectos de construcción tanto privados como públicos. Además, ofrece asesoramiento a entidades gubernamentales para implementar el uso de fideicomisos en proyectos, asegurando que se gestionen y completen conforme a la legislación.

Durante una entrevista con Christopher Gianotti, la actriz cómica compartió que él consideraba a su novio como una persona excepcional, a lo que el ahora youtuber estuvo de acuerdo, destacando que es una persona agradable y que tuvo el placer de conocerlo. Además, la exvedette afirmó que su relación se mantiene sólida, ya que optaron por hacerla pública.