Micheille Soifer sorprende al hablar de Leslie Shaw: "Es buena, nunca me cayó mal"

En una reciente declaración que ha sorprendido a fans y seguidores, Micheille Soifer ha extendido una mano amistosa hacia su colega y rival pasada, Leslie Shaw. Durante una entrevista, Soifer aclaró los rumores de mala onda entre ellas y reveló su aprecio por el talento de Shaw.

Micheille Soifer deja atrás rivalidades con Leslie Shaw

En un giro inesperado en el mundo de la farándula y la música urbana peruana, Micheille Soifer ha decidido hablar bien de su colega, Leslie Shaw, con quien había tenido roces mediáticos en el pasado. En un reciente encuentro con la prensa, Soifer sorprendió al expresar su respeto y buena disposición hacia Shaw.

"Es buena (cantante), nunca me cayó mal, me dio risa su actitud, yo no lo tomo personal. Pienso que fue un plan de marketing (de Leslie)", compartió Micheille, sugiriendo que los enfrentamientos previos podrían haber sido exagerados por razones promocionales.

Micheille también habló sobre la importancia de la unidad en la industria musical peruana, criticando la rivalidad entre artistas locales y promoviendo una colaboración más estrecha. "Debemos unirnos haciendo música, es lo mejor que tenemos que hacer. La competencia no debe ser entre nosotras, la competencia debe ser con las de afuera. Todas las de Argentina se juntan, las de Chile se juntan, ¿por qué las de Perú no se pueden unir para hacer música? Hay buenas artistas peruanas", afirmó Soifer con convicción.

El año pasado, Leslie Shaw no había sido tan amable en sus comentarios sobre Micheille, criticando su continuada participación en programas de reality y acusándola de no evolucionar en su carrera. "La cantante, pese a su edad, sigue participando en reality show y 'armando vasitos'", había dicho Shaw.

Soifer defiende a "Esto es Guerra"

Sin embargo, Micheille restó importancia a las críticas y defendió el entretenimiento proporcionado por los realities, especialmente "Esto es Guerra", el programa en el que ella participa. Respondiendo a las preocupaciones sobre los riesgos durante los desafíos del show, Micheille aseguró que siempre se toman las precauciones necesarias.

"Siempre hay los cuidados necesarios, no creo que haya problema, tú vas al zoológico y no vas con el temor de que vaya a brincar el animal. Nosotros hacemos entretenimiento, no somos un programa cultural, entretenemos para que todos la pasen bien", explicó.

Micheille también promocionó un evento próximo, "Una feria de película", que se realizará del 3 al 12 de mayo en el Circuito Mágico del Agua, mostrando su compromiso con ofrecer entretenimiento y cultura a la comunidad.

Este giro en la relación entre Micheille Soifer y Leslie Shaw podría señalar un nuevo capítulo en la música urbana peruana, donde la colaboración y el apoyo mutuo podrían abrir nuevas puertas para el talento local en un escenario global.