Onelia Molina dedica tierno mensaje de cumpleaños a Mario Irivarren: "Gracias por aparecer"

En una muestra de cariño y admiración, Onelia Molina ha dedicado un emotivo mensaje a Mario Irivarren por su 33° cumpleaños, destacando el impacto positivo que él ha tenido en su vida. La chica reality, que se ha ganado el corazón de muchos por su sinceridad y espontaneidad, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su amor y gratitud hacia Mario.

Onelia Molina echa flores a Mario Irivarren en su cumple

Onelia Molina ha derrochado amor y gratitud en un conmovedor mensaje de cumpleaños a su pareja, Mario Irivarren, quien celebra sus 33 años el 24 de abril. A través de su cuenta de Instagram, la conocida chica reality compartió un video lleno de momentos especiales, demostrando la solidez y el cariño en su relación.

En su mensaje, Onelia expresó su agradecimiento por tener a Mario en su vida: "Gracias por aparecer y mejorar todo, porque atrás de esa Onelia feliz hay un hombre increíble que me da tranquilidad, mucho amor y momentos increíbles". Con estas palabras, reflejó el profundo impacto positivo que Mario ha tenido en su bienestar emocional.

Además, Onelia dejó claro su amor profundo por Irivarren, diciendo: "Está de más decir que estoy enamoradísima del gran hombre que eres y encontré en la misma persona todo, me aceleras el corazón, me calmas el alma y le das paz a mi vida". Estas palabras no solo celebran su cumpleaños, sino que también destacan la influencia positiva de Mario en su vida diaria.

Mario celebra su cumpleaños en compañía de amigos

La pareja, que se conoció en el set de "Esto es Guerra", ha estado en el centro de la atención pública, enfrentando juntos desafíos y disfrutando de momentos felices. A pesar de los rumores y especulaciones, incluidos los recientes que negaron un embarazo, Onelia y Mario continúan fortaleciendo su vínculo.

La celebración del cumpleaños de Mario no fue menos especial, ya que la pareja organizó una divertida fiesta de karaoke con amigos cercanos, como Hugo García y su pareja Alessia Rovegno, además de otras figuras del entretenimiento como Fabianne Hayashida y Macarena Vélez. La noche estuvo llena de risas, canto y buena compañía, haciendo de su 33° aniversario un recuerdo memorable.

El evento también destacó la fuerte red de apoyo con la que cuenta la pareja, mostrando que, más allá de las cámaras, tienen amigos que valoran y celebran con ellos. Los videos compartidos por los invitados capturaron la alegría y el amor que llenaron el ambiente, confirmando que Mario y Onelia no solo son pareja, sino también mejores amigos.

Este año, Mario y Onelia siguen demostrando que el amor verdadero puede florecer incluso bajo el escrutinio público. Con cada publicación y cada aparición juntos, reafirman su compromiso de apoyarse mutuamente y de compartir su viaje, no importa lo que traiga el futuro.