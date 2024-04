Milena Zárate revela que lucha contra GRAVE ENFERMEDAD: "Lo tengo hace 9 años"

Milena Zárate sorprendió al compartir detalles íntimos de su vida en una entrevista para el programa "Estás en todas". Durante la conversación, Milena reveló que está luchando contra una enfermedad que podría poner en riesgo su vida en algún momento.

Milena Zárate revela que sufre grave enfermedad

La cantante colombiana Milena Zárate compartió detalles íntimos sobre su salud en una entrevista reciente. En el programa "Estás en todas", reveló que está enfrentando una enfermedad seria que ha afectado su vida en los últimos años.

Milena sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su diagnóstico. Explicó que sufre de hipopituitarismo, una condición que afecta la producción de hormonas importantes en su cuerpo. En sus propias palabras, Milena dijo: "Yo ahorita tengo un problema que lo tengo hace nueve años y fue detectado recién hace tres años que se llama hipopituitarismo que es una combinación de insuficiencia suprarrenal con hipotiroidismo".

La cantante también compartió cómo esta enfermedad afecta su vida diaria. Reveló que su cuerpo no produce estrógenos, hormonas necesarias para su salud cardiovascular y ósea. Además, carece de cortisol, una hormona clave para su sistema inmunológico. Milena explicó: "Yo no produzco estrógenos. Tengo muchas deficiencias en mi cuerpo y no produzco cortisol, y como no produzco cortisol, mi cuerpo no tiene defensas".

A pesar de los desafíos de salud que enfrenta, Milena demostró su valentía al hablar sobre sus miedos. Confesó que no teme a la muerte en sí, sino a dejar sola a su hija. "El mundo de mi hija soy yo", expresó con emotividad.

La lucha de Milena

Además de compartir detalles sobre su salud, Milena también reveló que ha encontrado el amor nuevamente. Está en una relación con un experto en tatuajes y hasta le ha dedicado una canción.

La noticia de la enfermedad de Milena ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y cariño hacia ella en las redes sociales. La valentía de Milena al hablar abiertamente sobre su lucha contra la enfermedad ha sido elogiada por muchos.

El hipopituitarismo, la enfermedad que afecta a Milena, es una afección poco común que puede tener un impacto significativo en la vida de quienes la padecen. Esta condición afecta la producción de hormonas en el cuerpo, lo que puede conducir a una serie de síntomas y complicaciones.

Aunque enfrenta desafíos de salud, Milena continúa siendo una inspiración para muchos. Su valentía al enfrentar esta difícil situación es un recordatorio de la fuerza del espíritu humano. Sus fans esperan que pueda superar esta etapa difícil y seguir adelante con fuerza y optimismo.