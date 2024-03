Milett Figueroa debuta como modelo en Argentina y Tinelli brilla por su ausencia (FOTOS)

Milett Figueroa, conocida modelo e influencer peruana, ha estado en boca de todos desde su participación en el "Bailando 2023". Esta vez, su debut en las pasarelas argentinas se convirtió en un evento destacado, pero sorprendentemente, su pareja, Marcelo Tinelli, no estuvo presente.

Milett se luce en su debut como modelo en Argentina y Tinelli brilla por su ausencia

La famosa modelo peruana, Milett Figueroa, ha dado un gran paso en su carrera al debutar en las pasarelas argentinas, pero hubo una gran ausencia que no pasó desapercibida: Marcelo Tinelli, su pareja, no estuvo presente en este importante evento.

Desde su salida del programa "Bailando 2023", Milett ha estado causando sensación en Argentina, siendo invitada a eventos importantes y hasta participando en el reality "Los Tinelli", donde está la familia de su novio. Sin embargo, esta vez, la ausencia de Tinelli en un momento tan relevante para Milett llamó la atención de todos.

El Argentina Fashion Week fue el escenario donde Milett Figueroa deslumbró con su belleza y estilo único, pero la presencia de Tinelli brilló por su ausencia. Aunque siempre han compartido momentos importantes juntos, como el matrimonio de la hija de Tinelli, en esta ocasión, el conductor no estuvo presente para apoyar a Milett en su debut como modelo en Argentina.

En el desfile, Milett fue la estrella, cerrando la pasarela con un espectacular vestido plateado diseñado por Verónica de la Canal. A pesar de la falta de Tinelli, Milett irradió confianza y elegancia sobre la pasarela, demostrando una vez más su talento y versatilidad en el mundo de la moda.

Las fotos de Milett en su debut en las pasarelas

En declaraciones posteriores al evento, Milett expresó su emoción por participar en el Argentina Fashion Week, compartiendo que disfruta tanto desfilando como siendo espectadora de la moda. Aunque Tinelli no pudo asistir al desfile, Milett dejó claro que su apoyo y amor hacia ella siguen intactos.

Milett Figueroa junto a Verónica de la Canal. (Foto: Revista Gente)

"Increíble, me encanta la pasarela. Con 'Vero' me sentí cómoda y su vestuario de temática romántica. Lo hemos disfrutado como una experiencia hermosa (...). Aquí hay de todo, hay extravagancia, el romanticismo. Sobre todo me encanta ser espectadora. Además de ser modelo, me gusta consumir la moda. En Argentina hay para todos los gustos. Así que siempre hay algo para mostrar", expresó.

Según palabras de Milett, Tinelli tenía un compromiso que le impidió asistir al desfile. Aunque la ausencia de su pareja fue notable, Milett confía en que en futuras oportunidades Tinelli pueda acompañarla en eventos importantes para su carrera.

Milett Figueroa debutando en las pasarelas del Argentina Fashion Week. (Foto: Revista Gente)

"Tenía que venir, pero tuvo un compromiso y se le complicó. Pensó que iba a ser de noche, pero fue en la tarde, así que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero seguramente en otra oportunidad podrá", respondió a Caras.

A pesar de los rumores que circulan sobre problemas en su relación, Milett y Tinelli han desmentido cualquier crisis. La pareja sigue unida y fuerte, enfrentando juntos los desafíos que se presentan en sus vidas personales y profesionales.

Milett lució un vestido soñado de Verónica de la Canal en su debut como modelo. (Foto: Revista Gente)

El debut de Milett Figueroa en las pasarelas argentinas fue un rotundo éxito, consolidando su posición como una figura destacada en el mundo de la moda. Aunque la ausencia de Tinelli fue notoria, la pareja sigue firme y unida, superando juntos cualquier obstáculo que se interponga en su camino.