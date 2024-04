"Lo reconoce": Magaly Medina sorprende tras elogiar a Jefferson Farfán por aceptar que le fueron infiel

En una entrevista reciente en el programa "Estás en todas" con Natalie Vértiz, el exfutbolista Jefferson Farfán abordó el tema delicado de la infidelidad de una manera directa y sorprendente. Durante la conversación, la modelo le preguntó qué consejo le daría a su tío, Luis Guadalupe, quien se encontraba enfrentando una situación similar de infidelidad.

Ante ello, la 'Foquita' reconoció que no es la persona adecuada para dar consejos sobre este tema. Por tal motivo, Magaly Medina no dudó en elogiar esta acción del deportista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La 'Foquita' Farfán reconoce que le fueron infiel

La pregunta clave fue dirigida hacia el exfutbolista peruano: "'Cuto' Guadalupe es una buena persona, he tenido el placer de entrevistarlo y de hecho el año pasado fue muy comentado su vida personal. Cuéntame tú, ¿le has dado algún consejo? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo vas a decir?", fue la consulta de la conductora Natalie Vértiz.

En medio de las risas, la respuesta de Farfán fue inesperada y directa: "¿Tú eres mala, no? ¿Qué consejo le voy a dar a mi tío Cuto si yo también fui adornado? ¿Qué consejo voy a dar si a mí también me cag...? Eso no se hace ah", fue el comentario del pelotero en entrevista para el programa sabatino 'Estás en todas'.

Magaly Medina elogia a la 'Foquita'

La destacada periodista Magaly Medina no dejó pasar por alto la actitud de Jefferson Farfán y elogió su sinceridad, pues en un tema tan delicado muchos hombres optan por esquivar el tema.

"Pero por lo menos reconoce. ¿Yo qué consejo le voy a dar a mi tío? Dice, de cachos. ¿Qué consejo le voy a dar si a él también? La yaja lo adornó. Claro, pero reconoce. Es la primera vez que reconoce. ¿Cómo será que quiere dar a conocer el canal de YouTube que está haciendo ahora que Jefferson Farfán ya no le intimida para nada las preguntas personales e íntimas?", dijo en un inicio.

"Él responde preguntas que antes se negaba a resolver. Creo que se ha dado cuenta de que es mejor burlarse de uno mismo, reírse de uno mismo, sobre todo si son de hechos o vergüenzas pasadas. Y así uno queda mejor con el público. Por eso dice no. ¿Qué consejo le voy a dar si a mí también me hicieron lo mismo? Reconociendo que a su tío le pusieron los cachos igual que a él", sostuvo Medina al escuchar las palabras del exfutbolista, resaltando la importancia de aceptar nuestras propias experiencias y aprender de ellas.