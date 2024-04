¿En bandeja? Expareja de Tinelli revela si volverá con el argentino tras rumores de ruptura con Milett

¡Agárrate "Milechi"! Las especulaciones respecto a la vida sentimental de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están a la "orden del día". Todo apunta a que la pareja habría dado por finalizada su relación tras unos meses de tórrido romance, pese a los esfuerzos de la peruana por señalar que todo está bien. Ante todos estos rumores, Marixa Balli, expareja del argentino, se pronunció ante la posibilidad de retomar su amorío con el conductor de "Bailando" y su respuesta sorprendió a más de uno.

¿Marixa Balli quiere regresar con Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentran en el "ojo de la tormenta" desde hace varios días. Los rumores sobre el término de su romance se hacen cada vez más constantes y todo gracias a la información que llega desde Argentina gracias a Yanina Latorre.

Justamente, Latorre reveló recientemente que de "muy buena fuente" sabe que la relación entre Tinelli llegó a su final, desatando una verdadera "bomba" en el espectáculo. Tras los rumores, Marixa Balli, expareja del argentino se animó a contar un poco la relación que tuvo con el presentador de televisión.

Marixa calificó su etapa con Tinelli como "intensa y linda", por lo que en el programa "Almorzando con Juana", emitido por "El Trece", le consultaron por la posibilidad de retomar su relación con el conductor de TV.

Para sorpresa de más de uno, Balli descartó totalmente esa posibilidad y señaló que lo único que desea de Marcelo Tinelli es una amistad. "No, no, no. No está en mí volver con él. Yo quiero tener una amistad", confesó.

"No quiero volver con él como relación. Tenemos un muy buen diálogo y hemos hablado mucho, pero mucho", agregó. Con estas declaraciones, Milett Figueroa puede respirar tranquila, pero ¿hasta cuándo? ¿Habrá terminado con Tinelli? Preguntas que se resolverán en los próximos días.

Habla la mamá de Milett

En una breve comunicación con "Amor y Fuego", Martha Valcárcel reapareció después de mucho tiempo y lo primero que hizo fue señalar que no estaba escondida de la prensa. Acto seguido, la madre de Milett desmintió tajantemente los rumores del distanciamiento entre su hija y Marcelo Tinelli en incluso, halagó a las hijas del presentador argentino.

"No estoy escondida como dicen y menos mi hijita. Todo es falso, incluso Mica dijo que la tenían hinchada y que no sabía nada. ¿Entonces de qué estamos hablando? Son unas lindas personas, muy educadas, no se meten con nadie", señaló Martha Valcárcel.

Cabe destacar que, desde la llegada de Milett Figueroa a Argentina, Martha Valcárcel era una de las más emocionadas con el romance de su hija con Marcelo Tinelli. En varias ocasiones resaltó a su yerno sobre otras exparejas de la peruana y eso lo demostró en diversas entrevistas. ¿Estará diciendo la verdad de todo?