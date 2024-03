Natalia Salas preocupada por la salud de su hijo: "Hay momentos para los que uno no está preparada"

Natalia Salas ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, sin embargo, la actriz se cuestionó estos últimos días ya que al ver a su hijo delicado de salud sintió que toda su fuerza se venía abajo.

La muy querida actriz usó sus redes para contarle a sus seguidores el diagnóstico de su engreído quien en todo momento se mostraba feliz y tranquilo de tener a sus padres juntos acompañándolo en la clínica.

Con los nervios de punta

Natalia Salas viene pasando unos días difíciles al lado de su pareja Sergio Coloma, ambos padres mostraron su preocupación por su hijo por lo que lo llevaron de emergencia para su pronto chequeo.

En sus últimas historias Natalia reveló que no estaba preparada para ver a su hijo delicado, a pesar de que ella afrontó en algún momento problemas de salud al ser detectada con cáncer, nada la había debilitado más que ver a su hijo en camilla.

"Hay momentos para los que uno, simplemente no está preparado. Creí que había mostrado mi valentía y coraje", escribió Salas bastante vulnerable por su pequeño.

Mensaje de Natalia sobre salud de su hijo

Según la artista su hijo iba a ser operado por una apendicitis por lo que esperaban los resultados de diversos exámenes para tener un panorama mas amplio.

"Desde que le hicieron la primera ecografía eso de las 2 de la tarde he llorado, ahora le han hecho exámenes de sangre, de orina está con una vía y tal y la prueba de fuego era a las 6 donde le hacían la tomografía y esa iba a ser la prueba definitiva para saber si la operaban o no", reveló la actriz.

Sin embargo, lo que ha causado sorpresa es que a pesar de que todo indicaba que el pequeño Leandro tenía apendicitis, según los estudios se encuentra estable y al parecer listo para irse a casa.

"Los doctores están descuadrados con la situación de Leandro porque las imágenes por un lado dicen que es apendicitis pero sus exámenes de sangre, de orina, como él está dicen que no, ha quedado en hospitalización para monitorearlo no tiene fiebre, él tiene apetito, está de muy buen humor así que parece que hoy le dan de alta", contó Andrea.

Finalmente agradeció a todas las personas que se unieron en oración para la pronta recuperación del engreído de Natalia.

"Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que se ha puesto en oración que nos han ayudado, que tienen cariño empatía y respeto por mí por Leandro por Sergio como familia", finalizó.

"Mi niña interior es feliz", Natalia Salas publica emotivo mensaje en redes y conmueve a usuarios

Natalia Salas es sinónimo de valentía esperanza fuerza y voluntad y es que la crisis atravesó una dura batalla contra el cáncer que afortunadamente logró vencer pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su pareja Sergio y de su pequeño hijo Leandro.

La artista cada vez que puede a través de sus redes agradece la posibilidad de seguir disfrutando de los días de los meses y de los años al lado de su familia quiénes son su principal motivación para cumplir con sus proyectos personales que se vieron estancados a raíz de su enfermedad.

"Ellos no lo saben mucho pero me han salvado mil veces. Me demostraron que el amor infinito existe. Que juntos podemos todo", empezó diciendo.

Además, recalcó que gracias a la compañía de su familia ella nunca más volverá a sentirse sola y es que ahora un pequeño ser depende de ella por lo que tiene que demostrar a diario que es una mamá guerrera una mamá que puede con todo.