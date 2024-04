Nicola Porcella recuerda a Angie Arizaga tras su visita a Perú: "Es una gran mujer, le deseo lo mejor"

Casi ocho meses después de obtener el segundo lugar en 'La Casa de Los Famosos', Nicola Porcella volvió a Perú y disfrutó de una noche divertida en una discoteca al sur de Lima, en compañía de Austin Palao, Agustín Fernández y Pablo Heredia. En ese sentido, un reportero de 'Amor y Fuego' le consultó al querido Porcella sobre la nueva etapa en la que se encuentra su expareja Angie Arizaga.

Por tal motivo, el exchico reality sorprendió al revelar que sí sabía del embarazo de Angie Arizaga y le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicola Porcella le desea lo mejor a Angie Arizaga

El reconocido 'Novio de México' admitió que su breve viaje a Perú fue para reunirse con sus amigos, a quienes no había visto en varios meses. "La verdad vine a ver a mis amigos, vine a salir, no les voy a mentir, quería ver a mi gente, desde que salí de la Casa no venía a Perú, extrañó muchísimo, es mi país", declaró el exchico reality a las cámaras de 'Amor y Fuego'.

Nicola Porcella fue abordado por los reporteros con preguntas incómodas sobre el reciente anuncio de su expareja Angie Arizaga, quien espera un hijo con Jota Benz. El exintegrante de 'Esto es Guerra' elogió a su ex, pero optó por evitar mencionar directamente el nombre de Jota Benz, refiriéndose a él simplemente como "su pareja".

"Yo le deseo lo mejor a ella, que le vaya bien, sé que está embarazada, esperando un hijo, sé que es algo que ella buscó hace mucho tiempo con su pareja, y le deseo lo mejor de verdad, se lo merece. Es una gran mujer, se merece lo mejor del mundo ella y su pareja", sostuvo el artista.

¿Cómo consiguió su lujoso auto?

Nicola Porcella detalló la manera en que obtuvo su lujoso automóvil McLaren 650s Spider, el cual tiene un valor aproximado de 300 mil dólares según expertos, y ha sido visto en múltiples ocasiones luciéndolo en México. En conversación con Amor y Fuego el actor peruano brindó detalles sobre cómo tiene ese carro.

"Metí mi dinero a un fondo de inversiones, cuando yo salgo de la casa, algo raro paso y me debían mucho dinero. Les dije 'me cobro con el carro'. Para mí es un sueño, tengo un carro que me encanta", manifestó. Recordemos que Nicola Porcella llamó la atención al aparecer en México conduciendo el McLaren 650s Spider, un automóvil notablemente costoso.