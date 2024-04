¡Ya fuiste Cachaza! Rafael Cardozo "flechado" por Wendy Guevara, según Nicola Porcella

¡Amor a primera vista! Hace unas horas, Nicola Porcella dejó su adorado México para regresar por unos días a Perú. Tras su llegada a suelo peruano, una de las primeras cosas que hizo fue reunirse con sus amigos del alma y aprovechó la oportunidad para vacilar a uno de ellos. El "capi" histórico de "Esto es Guerra" se reencontró con Rafael Cardozo, quien ahora es conductor deportivo, y ambos aprovecharon para enlazarse con Wendy Guevara. Este primer contacto entre el brasileño y la mexicana habría dejado impactado al "garoto", por lo que el exlocutor de Radio Karibeña lo expuso en sus redes sociales.

¿Rafael Cardozo "flechado" de Wendy Guevara?

Nicola Porcella aprovechó estos días para hacer una visita "relámpago" a Lima. A su arribo, no tuvo mejor idea que visitar a su "hermano" Rafael Cardozo, con quien compartió innumerables momentos cuando ambos eran parte de "Esto es Guerra" e incluso casi dan "el gran salto" a "Combate".

La gran amistad que los une es indudable y eso lo demostraron hace unas horas. Nicola Porcella hizo una videollamada con su otra "amiga del alma", Wendy Guevara, junto a Rafael Cardozo y habría sucedido lo impensado: el garoto quedó "flechado" de la ganadora de la "Casa de los Famosos".

Así lo dejó saber la expareja de Angie Arizaga mediante una historia en Instagram, donde se ve la videollamada que hicieron y dejó una descripción que causó asombro en muchos. "Rafael Cardozo se enamoró" , posteó el exlocutor de Radio Karibeña.

Rafael Cardozo flechado por Wendy Guevara

Sin embargo, esto fue desmentido por el mismo Rafael Cardozo en la misma red social. El brasileño se mandó con un "jamás te traicionaría mi hermano", en clara referencia a la buena amistad entre Nicola y Wendy.

Cabe recordar que durante "La Casa de los Famosos", Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron los finalistas del reality mexicano y su buena química despertó los rumores de una posible relación entre ambos.

¿Lo adornaron?

En una entrevista en el programa 'Haz Match' de Tinder Latam, el ex participante de reality reveló que descubrió que fue engañado sentimentalmente en 2015 gracias a su amigo 'Zorro' Zupe. "Él me llamó y me dijo: 'Nicola, yo la fui a buscar y ella había tomado mucho.... no te quiero mentir. Entré al cuarto de uno de esos bungalows y ella estaba echada en la cama sin ropa con alguien'", relató el amigo de Wendy Guevara.

Durante el mismo programa, Porcella reconoce que en su momento revisó el celular de su expareja, y además, hizo un mea culpa de aquella relación tóxica. Sin embargo, también destacó que esto le sirvió para ahora ser una mejor persona.