"No me imaginé que era yo": Domínguez acepta que vio el ampay junto a Pamela Franco: ¿Cómo reaccionaron?

¡FUEEEGO! Christian Domínguez sigue en el ojo de la tormenta luego de su ampay con Mary Moncada. En "América Hoy" le realizaron una entrevista exclusiva y el cantante habló de todo. Uno de los puntos en cuestión era si vio el ampay junto a Pamela Franco y el cumbiambero lo aceptó. Según reveló el conductor de televisión, él no se imaginó que era la persona del ampay y también confesó cuál fue la reacción de su ahora expareja. ¿Qué dijo?

¿Cómo reaccionó Pamela Franco al ampay de Christian Domínguez?

El nombre de Christian Domínguez vuelve a la palestra y esta vez con una entrevista en exclusiva para "América Hoy". Cuando todos pensaban que se había "rehabilitado", el cantante volvió a las andadas y así lo hizo notar Magaly Medina.

La "Urraca" mostró un ampay "bomba" de Domínguez junto a Mary Moncada, donde ambos dieron rienda a sus más bajos instintos en el carro del cantante. Mucho se dijo sobre las imágenes y el cumbiambero reveló la verdad detrás de todo.

El día del ampay, Christian Domínguez se sentó en su sala junto a Pamela Franco para ver las imágenes exclusivas de "Magaly Tv, La Firme". Según comenta el artista, él no se imaginó que era la persona del ampay, ya que pensaba que no lo habían "descubierto".

"Sí, lo vi junto con Pamela. No me imaginaba que era yo el del ampay, no tenía sospechas de eso", reconoció Christian Domínguez. Además, el cumbiambero señaló que ambos lloraron juntos. "Cuando salieron las imágenes, lloramos juntos. Lo vimos de la manera más alturada" , agregó.

Sobre la reacción de Pamela Franco, se había rumoreado que tras las imágenes, la cantante lo habría botado de su casa, sin embargo, esto fue descartado tajantemente por Christian Domínguez. "No, no es así como dicen. Lo vimos alturadamente y lo hablamos de la manera más calmada posible", añadió.

Pide perdón

Tras su nueva infidelidad, Christian Domínguez señaló que en el momento del ampay, no pensó en el daño que estaba causándole a Pamela Franco ni a su familia. Por ello, aprovechó las cámaras de "América Hoy" para pedirle perdón a su expareja.

"Es un momento bastante complicado, somos una familia grande 'América hoy'. Eso acepté, yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza publica", contó Domínguez.

Además, reconoce que llevará terapia ya que no se reconoce como persona y no sabe cuál será el diagnóstico que le darán. "No sé, no sabría decirte si soy un infiel serial, hasta el momento no tengo un diagnóstico médico para que pueda decirte eso (a Janet Barboza)", finalizó.