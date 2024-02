"No sé quién es más cínico": Peluchín arremete contra Pamela Franco tras revelar amorío con Christian Cueva

La cantante de cumbia ha sido objeto de diversas críticas luego de salir en televisión para confirmar por fin su relación clandestina con Christian Cueva. Ante ello, el popular Rodrigo González no espero más y criticó duramente a los protagonistas de esta historia. Además, los compararon con el "cínico" Christian Domínguez. Incluso, tanto Peluchín como Gigi Mitre sostuvieron que no creen en las palabras de la cantante, ya que en múltiples ocasiones ha negado los hechos que luego terminaron siendo confirmados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Peluchín arremete contra Pamela Franco

Pamela Franco sigue siendo objeto de críticas por aparecer en televisión y confirmar la relación clandestina que tuvo con Christian Cueva mientras él estaba con la madre de sus hijos, Pamela López. Por tal motivo, los conductores de 'Amor y Fuego' opinaron que no creían la mayoría de las revelaciones que hizo la cantante y que la decisión de dar una entrevista en televisión abierta fue su oportunidad para contar su verdad. Por tanto, compararon sus declaraciones con las que daba Christian Domínguez cuando hablaba de sus infidelidades.

"No saben quién es más cínico de los dos, si Christian con Gretel y la 'retoquitos' (Janet Barboza) o Pamela dando su declaración a María Pía (...) Con todo lo que se sabe (...) han dejado que se despache e intente apelar a la victimización, al sentimiento y que es madre sin responder específicamente las preguntas que se le hacían". precisó Rodrigo González 'Peluchín'.

Acto seguido, Gigi Mitre resaltó que si antes de que Franco saliera en televisión nacional a declarar no le creía, "ahora menos". "Ha quedado peor, como una cínica", agregó 'Peluchín', no sin antes arremeter contra los cuatro involucrados en lo que podría ser el escándalo en la farándula del año.

"Son tal para cual (Domínguez y Franco), no hay víctima ni victimario y Cueva también está ahí, y que la esposa (Pamela López) también que no se haga porque bien que lo sabía, no le importó y seguía teniendo hijos y recibiendo regalos". agregó Gigi Mitre.

Christian Cueva de pronuncia

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta y de que se revelara su infidelidad con Pamela Franco, el futbolista Christian Cueva se pronunció en sus redes sociales. Él reconoció el error que cometió y dejó en claro que está desligado de la cantante de cumbia actualmente. Además, aprovechó en pedirle perdón a su esposa y a sus hijos por todo el daño causado. Recordemos que en las últimas semanas muchos rumores estaban circulando al respecto. Ahora, luego de que Pamela Franco haya sido entrevistada en Mande Quien Mande, su amorío con Christian Cueva su confirmó.

Comunicado de Christian Cueva

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar", se lee en el comunicado.