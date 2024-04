¡No soportó! Melissa Klug "fulmina" a Farfán tras denuncia en su contra: "Tener un hijo no te hace padre"

¡Se manda con todo! Melissa Klug y Jefferson Farfán, una vez más, están en las principales portadas de los medios de farándula. La chalaca denunció recientemente a su expareja por presunto maltrato psicológico contra su hijo, sin embargo, el exfutbolista salió a desmentir a la "Blanca de Chucuito" con una serie de contundentes pruebas. Tras esto, la actual pareja de Jesús Barco se mandó con unas tremendas indirectas en sus redes sociales, donde señala que "sacará las garras" con tal de defender a su menor hijo.

¿Cuál fue la denuncia de Melissa Klug?

La noche del último jueves 11 de abril estuvo movida en el set de "Magaly Tv, La Firme". La conductora de espectáculos habló de todo un poco en su programa y no perdió la oportunidad, primero, de pronunciarse debido al escándalo mediático entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

Incluso, tuvo como invitado en su set a Yaco Eskenazi, quien confesó algunos pormenores de su relación con Natalie Vértiz. Sin embargo, en el intermedio de su programa, Magaly Medina sorprendió a todos al leer una denuncia que habría presentado Melissa Klug en contra de Jefferson Farfán.

"Le dijo 'qué haces acá, voy a salir, no te he dicho que vengas'", le habría dicho el exjugador de Alianza Lima a su hijo el pasado 6 de abril. Además, considera estas acciones, sumadas al hecho de no haberle dado desayuno a su hijo, como falta de amor y violencia psicológica por parte de Farfán.

"Lo sucedido le ha generado una angustia, una depresión, un daño psicológico, ya que el denunciado la tiene bloqueada y, cuando se comunica a través de los abogados, ellos le refieren que solo cumplen órdenes. También refiere ella que se encuentra dándole de lactar a su menor hija y tiene postparto, que le ha generado que esté alterada y no pueda más, ya que sus hijos le reclaman las acciones de su padre como falta de amor y falta de tiempo, y eso la afecta y deprime. Ella considera que estos hechos son agresiones psicológicas de su exconviviente, que se han venido dando constantemente", agrega la denuncia.

"Blanca de Chucuito" manda indirectas

Tras la denuncia leída en el programa de Magaly Medina, Jefferson Farfán no tardó en desmentir a su expareja con unas contundentes pruebas. La "Foquita" mostró mensajes de WhatsApp donde se comunicó con su hijo, demostrando así que en ningún momento hubo maltrato psicológico.

Horas más tarde, Melissa Klug rompió su silencio y decidió arremeter con el ex Alianza Lima en sus redes sociales mandando una serie de contundentes indirectas. La chalaca publicó un par de videos alusivo a la crianza de los hijos y sobre todo se enfocó en la paternidad.

"Tener un hijo no te convierte en padre, no es tener un hijo nada más porque si no tener una pelota en mi casa me convierte en jugador de fútbol. Para ser padre hay que tener ganas de ser padre", se puede ver en uno de los videos.

En el siguiente video, Melissa desató la polémica al afirmar, muy al estilo de Reina Pachas de AFHS, que por sus hijos, "mata". "A una madre tú la puedes criticar, humillar, herir, pero no te metas con su hijo porque ahí vas a conocer a una verdadera leona defendiendo a su cría", acotó la chalaca.

La guerra entre ambos está más que declarada y Melissa Klug no dará su brazo a torcer. Por su parte, Jefferson Farfán sigue de lo más tranquilo, pero esta vez compartiendo momentos con su última hija, producto de su romance con Darinka Ramírez. ¿Qué pasará?