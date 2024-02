¿Nuevo amorío? Karen Dejo se lució con galán pakistaní en calles de Miami

Agárrense porque la 'Sabrosura' Karen Dejo está desatada. Miami es testigo de su nuevo amorío con Shahid Khan, un empresario pakistaní que está dando que hablar.

Karen Dejo y su galán pakistaní

La fiesta no para para Karen Dejo, quien fue vista de la mano de Shahid Khan en las calles soleadas de Miami. Y no es la primera vez que la 'Sabrosura' nos sorprende, ya la pillaron besándose en Año Nuevo en Punta Cana. ¡Este 2024 promete en el amor!

¿Quién es este nuevo galán? Magaly Medina nos cuenta que Shahid Khan es "un empresario normalito" que se dedica a los bienes raíces en Canadá. No es el multimillonario dueño de equipos de fútbol, pero igual pinta interesante.

Karen Dejo se luce con galán pakistaní en Miami. (Foto: ATV)

La pareja no se esconde y fue 'ampayada' por las cámaras de "Magaly TV: La Firme", donde se les ve cariñosos, tomándose fotos y almorzando juntos. Miami no sabe qué les pegó. Pero, ¿esto es un nuevo amor en ciernes o solo un 'Good Time' de verano? Eso está por verse, la intriga está en el aire.

Las redes de Karen están ardiendo con fotos y videos de su escapada romántica, pero Shahid Khan sigue siendo todo un misterio. Karen, ¿nos contarás quién es este chico que te tiene tan ilusionada?

Más detalles de la salida

La periodista Magaly Medina nos cuenta más detalles jugosos. Shahid se hospedó junto a Karen en el hotel Miami South Beach. Aunque la estadía fue cortita, parece que dejaron huella.

Pero la gran pregunta es si esta historia de amor tiene futuro. ¿Formalizará Karen con Shahid? La distancia entre Canadá y Perú puede ser un desafío, pero quién sabe.

Y mientras el romance de Karen Dejo sigue siendo noticia, ella no se queda callada ante las críticas. En la nueva temporada de Esto es Guerra, Karen responde a quienes la cuestionan por seguir en el programa, y su respuesta es clara.

"El programa siempre está renovándose, siempre se le está dando algo diferente al público y se ve en los resultados. En cuanto a las críticas, pues no me importa, yo sigo trabajando, aunque hablen, no estoy pendiente de lo que diga alguna gente. Este es mi trabajo y seguro que muchos quieren mi puesto", dijo.

Así que ya saben, la 'Sabrosura' sigue en la jugada, y quién sabe qué nuevo capítulo nos tiene preparado en su vida llena de romance y polémicas. Estaremos pendientes de cualquier novedad de Karen Dejo.