"Por la pu** ma**": Andrea San Martín "explota" por las críticas de usuarios en redes sociales

¡No aguanta pulgas! Recientemente, Andrea San Martín realizó un "en vivo" mediante su cuenta oficial de TikTok y no dudó en "explotar" contra diversos usuarios en redes. Algunos cibernautas la empezaron a criticar por su "vida loca" y por su relación con el tiktoker trujillano Yerko, lo cual, enfureció a la "ojiverde". La exchica reality no dudó en arremeter contra sus críticos y dejó las cosas bien claras en su "live". ¿Qué dijo?

Andrea San Martín "explota" en redes sociales

Desde su aparición en televisión nacional, Andrea San Martín ha sido una de las figuras del espectáculo más criticadas. Su estilo claro y directo para decir las cosas le ha traído más de un problema y es que ella se considera una mujer "sin filtros" para decir las cosas que piensa.

Esto lo dejó demostrado hace unas horas en una reciente transmisión en TikTok, donde Andrea San Martín "explotó" contra diversos usuarios en redes sociales. ¿La razón? Las innumerables críticas que recibe por su "vida loca" y su actual relación con Yerko Santiago, tiktoker trujillano.

"Llevo tres años, ¡tres años! separada de Sebastián (Lizarzaburu). Entonces, no me vengan con "tan rápido se busca otro marido" y la "pu** ma**", empezó diciendo Andrea San Martín en su transmisión en TikTok ante la sorpresa de algunos usuarios en la mencionada red social.

Además, retó a sus críticos a contabilizar la cantidad de personas con las cuales ella se haya dado un beso en esos tres años. Eso sí, la ex "Esto es Guerra" dejó en claro que ninguna de las personas con las que se ha podido besar han sido sus parejas oficiales, ya que solo buscaba pasarla bien.

"Si quieren contabilizar a los hombres con los que me he chapado durante esos tres años, cuéntenlos, pero no los pongan como si fuesen mis "flacos". Ninguna ha sido mi "flaco", ha sido una huev** de una noche porque me dio la gana, porque también tengo derecho como mujer soltera. Fue la misma payasada que me pasó, entonces no digan "¿tan rápido se busca marido?" porque en ese momento no buscaba relación, simplemente quería pasarla bien un día y después regresar a mis labores y quehaceres", acotó la "ojiverde" muy molesta ante las críticas en su contra.

Andrea San Martín live tiktok

¿La reina del show?

El idilio en la relación entre Yerko y Andrea San Martín estaría pasando por una crisis o por lo menos, eso dejaron notar en una transmisión en Tiktok. El influencer trujillano se encontraba realizando un "en vivo" con sus seguidoras y no dudó en jugar con ellas, situación que no le habría gustado nada a la ojiverde.

Por ello, la expareja de Sebastián Lizarzaburu no dudó en cuadrar a Yerko, recordándole que sus épocas de soltero ya pasaron, además de pedirle que respeta la relación que van forjando día a día.

"(El juego) era en la batalla (...) Claramente lo malinterpretaste. No me molesta que hagas cosas para tus chicas, me parece genial, de hecho yo te voy a ver y lo voy a disfrutar, pero no estás soltero", se escucha decir a Andrea San Martín en un video difundido por Instarándula. Además, para dejarle las cosas más claras aún, Andrea San Martín hizo que su novio gritar a viva voz que se encontraba comprometido y, fiel a su estilo, le mandó un contundente mensaje al trujillano.