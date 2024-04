Ramón García le echa a flores a Nicola Porcella tras éxito como actor en México: "Lo aprovechó bien"

En México, Nicola Porcella ha encontrado éxito tras su participación en 'La casa de los famosos', al debutar en la televisión mexicana con la novela 'El amor no tiene receta'. Su antiguo mentor, Ramón García, comentó sobre su progreso en la actuación, resaltando los desafíos del mercado actoral mexicano y el aprovechamiento que Porcella ha hecho de sus habilidades aprendidas.

Por tal motivo, no dudó en reconocer la labor que ha tenido el popular Nicola Porcella en su carrera como actor en México. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ramón García elogia el desempeño de Nicola Porcella

Ramón García señaló que Nicola Porcella está haciendo buen uso de las habilidades adquiridas en la actuación, a pesar de su breve preparación, y las está aplicando en su carrera en México. En ese sentido, destacó que la carrera actoral en México es difícil, pero el exchico reality ha sabido aprovechar muy bien de las oportunidades y Ramón García lo reconoce.

"Lo poco que aprendió lo aprovechó bien y lo puso en práctica porque México es un mercado bastante difícil, por no decir casi imposible sobre todo para los que no son mexicanos.", dijo el actor para un medio local, precisando que le dictó clases de actuación por un corto periodo de tiempo. Al ser consultado sobre si el exchico reality nació para este arte, sostuvo que su antiguo alumno "siempre ha sido actor".

"Lo que pasa es que en el fondo siempre ha sido actor. Una vez escuché esto y no lo creía hasta que lo comprobé conmigo mismo, se dice 'Uno no escoge la actuación, la actuación lo escoge a uno' y ese fue mi caso porque yo jamás quise ser actor y por seguir a unas chiquillas, por mujeriego me metí un grupo de teatro en la Universidad y, bueno, hasta la fecha no salgo y ya tengo 47 años de actor.", indicó el icónico Ramón García.

Le enseñó actuación a Nicola Porcella

El maestro y actor peruano menciona que durante el período en el que fue su profesor, Porcella estaba involucrado en numerosas actividades que limitaron su capacidad para recibir una formación más sólida. En ese sentido, reconoció que a pesar de ser breve el tiempo en el que le pudo enseñar actuación, Nicola Porcella supo aprovecharlo.

"Nicola estuvo muy poco tiempo conmigo (en clases de actuación) y el tiempo que estaba conmigo, también tenía muchas actividades fuera de las grabaciones y era convocado para eventos, entonces no había el tiempo suficiente como para una formación mucho más fuerte e intensa", señaló Ramón García sobre el desempeño de Nicola Porcella.