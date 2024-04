¡Denunciado! Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de no pagar gastos escolares ni médicos de sus hijos

En un giro reciente de eventos que parece sacado de un drama televisivo, Melissa Klug ha vuelto a encender la controversia alrededor de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. Esta vez, la empresaria ha puesto el dedo en la llaga acusándolo de no hacerse cargo de los gastos educativos y médicos de sus hijos.

Melissa Klug denunció a Farfán por descuidos a sus hijos

Melissa Klug, la conocida empresaria y figura pública, ha lanzado una seria acusación contra Jefferson Farfán, el padre de sus hijos. Según Melissa, Farfán habría rehusado cubrir los gastos de un curso de nivelación para uno de sus hijos, argumentando que era demasiado caro. Además, Melissa afirmó que Farfán también falló en pagar el seguro médico de otro de sus hijos, impidiendo que recibiera atención médica necesaria.

"En el colegio le ofrecieron cursos de nivelación y encontró uno específico para la carrera que desea estudiar, pero su papá no acepta realizar el pago de esas clases, dice que es caro, cuando en realidad cuesta igual que la pensión del colegio", declaró Melissa, evidenciando su frustración por la falta de apoyo económico de Farfán hacia sus hijos.

La situación se agrava con el caso de otro de los hijos de la pareja, quien, según Melissa, enfrentó problemas de salud que no pudieron ser atendidos adecuadamente debido a que Farfán no había pagado el seguro médico. "Mi otro hijo estuvo volando en fiebre, pedí una ambulancia y llegué con el niño a la clínica, y no lo podían atender porque el papá no había pagado el seguro", compartió Melissa, mostrando su preocupación y desesperación ante la emergencia médica.

La denuncia previa a Jefferson Farfán que el juez aceptó

La empresaria no solo enfrenta estos desafíos en el plano económico, sino que también ha denunciado a Farfán por violencia psicológica contra uno de sus hijos menores. Según la denuncia, el niño fue mal recibido por su padre durante una visita sorpresa y luego dejado sin supervisión ni alimentos. "Le dijo que no había desayunado ya que su padre no regresó a su casa. Lo sucedido le generó angustia, depresión y daño psicológico", indica el documento oficial que Melissa presentó ante las autoridades.

En respuesta a estas acusaciones, un juez ha dictaminado que Farfán se someta a terapia psicológica y asesorías para mejorar sus habilidades parentales, además de prohibirle realizar cualquier acto de violencia psicológica directa o indirecta contra el adolescente.

Esta saga familiar no solo subraya las dificultades personales entre Melissa y Jefferson, sino que también pone de relieve los desafíos que enfrentan muchas familias en situaciones de separación, especialmente cuando están en el ojo público. A medida que la situación continúa desarrollándose, la comunidad y los seguidores de ambos esperan que encuentren una manera de resolver sus diferencias por el bienestar de sus hijos.