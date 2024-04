¿Reconciliados? Paolo Hurtado dedica victoria a Rosa Fuentes y le deja peculiar mensaje: "Mi esposa me está viendo"

Paolo Hurtado protagonizó un conmovedor momento después de que su equipo, Carlos A. Mannucci, ganara contra la UTC. Durante una entrevista después del partido en Gol Perú, el jugador se mostró claramente emocionado al recordar que el pasado 20 de abril se cumplieron tres años desde la muerte de su madre. Esta fecha le llevó a reflexionar, y no dudó en dedicar la victoria a su familia.

En ese sentido, las palabras de Caballito Hurtado sorprendieron a más de uno, pues estaría confirmando la reconciliación con su esposa Rosa Fuentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Hurtado se habría reconciliado con Rosa Fuentes

Lo notable de sus declaraciones fue la mención específica a su todavía esposa, Rosa Fuentes, y a sus hijos, a quienes también les atribuyó el éxito logrado en el campo. Este gesto tomó a muchos por sorpresa, considerando la tensa relación entre ambas figuras después de un escándalo de infidelidad que involucró a Jossmery Toledo.

A pesar de los desafíos y la especulación mediática sobre su matrimonio, el gesto de 'Caballito' hacia la madre de sus hijos sugiere una posible reconciliación, según el análisis realizado por las panelistas de 'América Hoy' el lunes 22.

"Sí he pasado momento difíciles durante todo este tiempo, gracias a Dios tengo el apoyo de la gente que me quiere, eso me ayuda mucho para seguir adelante y esto se lo quiero dedicar a mi familia, que sé que me está viendo, a mis hijos especialmente (...) a mi esposa que sé que lo está viendo", expresó el popular Caballito Hurtado.

El escándalo de Caballito Hurtado con Jossmery Toledo

El jugador de fútbol Paolo Hurtado se vio envuelto en un escándalo de infidelidad después de ser fotografiado con la modelo Jossmery Toledo en Cusco, en situaciones comprometedoras. Esto resultó en el fin de su matrimonio de diez años con Rosa Fuentes, quien en ese momento estaba embarazada de su tercer hijo.

El incidente fue ampliamente difundido por el programa 'Magaly TV La Firme', que mostró imágenes del deportista y la modelo compartiendo momentos íntimos, generando un gran revuelo mediático. La historia comenzó a ganar notoriedad cuando el programa de entretenimiento anunció la existencia de un video comprometedor.

Los eventos se desarrollaron de manera rápida después de que los investigadores siguieran a la mujer hasta el departamento donde se encontraba alojado el 'Caballito'. Allí fue sorprendido en una situación íntima con la modelo, a pesar de tener puesto su anillo de matrimonio.

Después del incidente y su posterior divulgación, Fuentes anunció su intención de divorciarse mediante un comunicado, mencionando la infidelidad de su esposo Paolo Hurtado y solicitando respeto a su privacidad por el bienestar de sus hijos y su embarazo. "Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación", puso en su comunicado.