Rosángela Espinoza presume 'belleza natural' y usuarios la destruyen: "Te operaste la cara, así no naciste"

Rosángela Espinoza nuevamente recibe las críticas de diversos usuarios en redes sociales y es que la influencer publicó unas cuantas fotografías sin maquillaje en donde presumía su belleza al natural.

Diversos cibernautas le recordaron que ese no era su rostro de nacimiento y que ha pasado por algunos retoquitos que hoy en día la hacen ver mucho más guapa frente a cámaras sin embargo no sería su realidad.

La destruyen

La modelo e influencer Rosángela Espinoza ha recibido pilas de comentarios negativos a raíz de una reciente publicación en la que resalta que su rostro es natural por lo que diversos usuarios le recordaron que su cara tiene algunas ayuditas.

Estas críticas empezaron desde que rosangela publicó un reel de fotografías donde afirma que a veces no le gusta usar maquillaje y que prefiere lucir sin filtro y al natural.

"Confieso que no soy muy fanática del maquillaje 😓. A veces simplemente quiero dejar de lado las pestañas postizas, las extensiones de cabello y el exceso de maquillaje", empezó diciendo.

Asimismo, reveló que hay días que no se siente ella misma por la cantidad de maquillaje que tiene que ponerle para lucirse en diversos programas de tv, por lo que prefiere mantenerse lo más natural posible.

"Aunque trabajo en televisión y sé que debo estar producida, hay días en los que prefiero sentirme natural y simplemente disfrutar 🥰. A veces me maquilan tanto que parezco otra persona 🤭🤭🤭, no me ubico 😥", afirmó.

Esto provocaron las críticas de algunos usuarios quienes afirman que la popular 'Chica Selfie' no es tan natural como dice ya que tendría algunas operaciones en el rostro.

"Rosángela me caes bien, pero para hablar de belleza natural no debes tener operaciones y tú las tienes porque así no naciste", "Ya te olvidaste que esa nariz no era la misma de hace años atrás", "Rous no engañes a la gente no eres natural", "Ya pues Rous todo el mundo sabe que ese rostro angelical tiene sus arreglitos", fueron algunos de los mensajes.

Pese a ello, la modelo se hace de oídos sordos a los comentarios negativos y continúa presumiendo su cuerpo y su rostro dejando en claro que todo es natural y hereditario. ¿Será verdad?