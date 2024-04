¡Saca las garras! Cassandra Sánchez cuadra a usuario que criticó a su hijo de 2 años por usar pañal

Cassandra Sánchez ha encendido la polémica tras enfrentarse a diversos cibernautas que comentaron sobre cómo lleva su vida personal y la crianza de su hijo Milan.

La engreída de Jessica Newton no dudó en defender A capa y espada a su hijo y a los procesos que lleva y también para defender a su esposo Deyvis Orosco al ser cuestionado por su rol como padre.

Parcha a usuario

Casandra Sánchez se vio envuelta en una polémica luego de hacer una publicación de un tierno video en donde se ve a su pequeño hijo jugando con su esposo Deyvis Orosco.

Es por ello que la empresaria de modas no pasó por alto un comentario de un usuario que cuestionó el por qué su pequeño hijo todavía usa pañales a sus 2 años.

En el video se puede ver a su hijo Milán jugando con el cantante de cumbia y seguidamente agradece a una marca de pañales que su hijo utiliza.

Sin embargo lejos de llamar la atención por la marca del pañal lo que causó polémica fue que el menor a sus 2 años todavía use pañal Y eso no es todo ya que también criticaron a Deyvis por aparentemente no asumir correctamente su rol de padre.

"Él debería enseñarle a hacer sus necesidades ya está grandecito a los 14 meses mi hijo aprendió a pedir. Solo los usaba en las noches por precaución. Dile al ENCANTADOR de tu esposo que se ponga las pilas en una", dijo la usuaria.

Esto evidentemente no fue del agrado de la hija de Jessica Newton ya que considera que ninguna persona debe decirle cómo criar a su hijo o debe opinar sobre el rol que cumplen como padres, peor aún si es una persona que no los conoce y que simplemente se vale de las redes sociales para opinar.

"Mi esposo está haciendo magnífico trabajo al enseñarle con este proceso a mi hijo, estamos disfrutando cada paso y sobre todo llevándolo a los tiempos de Milan. Les parezca o no a los demás. Gracias por tu preocupación y sugerencia", respondió Cassandra.

Afortunadamente, la empresaria respondió de manera delicada y elegante a la usuaria que se metió con su familia.

Esposa de Deyvis Orosco comparte un bello momento de su familia: "Grabado en nuestros corazones"

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de la cumbia peruana que continúa el legado de su padre Johnny Orosco. Hace casi tres meses, el artista contrajo matrimonio con la empresario Cassandra Sánchez, quien es la madre de su único hijo Milán.

Por medio de sus redes sociales, tanto Deyvis como Cassandra tratan de pasar el mayor tiempo posible con su pequeño hijo. Ambos se encuentran muy ocupados trabajando, pero al final del día siempre se reencuentra y pasan un bello momento familiar.

En las redes sociales de Cassandra Sánchez, compartió un video donde los tres se reunieron para pintar una figura de conejo de pascua con pintura. "Siempre Deyvis y yo tenemos mucho trabajo, tratamos de dedicarle tiempo a Milán haciendo una actividad en familia. Ahora les muestro un poco de lo que hicimos hoy", dijo la empresaria.

Además, agregó que estos bellos momentos y recuerdas que crean, siempre se quedarán grabados en sus corazones. Deyvis Orosco también agregó que por más ocupado que esté, siempre trata de tener un tiempo con su pequeño hijo.

"Ha sido un día duro para mi esposa y para mí un día de arduo trabajo, pero me di un ratito. Esto lo digo como papá, porque por mucho trabajo que haya siempre hay que darle tiempo a tus hijos. Porque ellos son la prioridad por la cual nosotros trabajamos", comentó a sus fans.