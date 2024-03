"Sé todas sus cosas desde que estuvo con Vania": ¿Alejandra Baigorria amenaza con exponer a Domínguez?

¡Agárrate, soplón! Christian Domínguez es la "piñata" de Chollywood y lo tiene bien ganado. Tras haberle sido infiel a Pamela Franco con Mary Moncada, la reciente confesión de Pamela López, quien lo señala como el "soplón" de la relación clandestina entre la ex "Alma Bella" y Christian Cueva, terminó por sepultarlo en el mundo de la farándula. Alejandra Baigorria, excompañera del cumbiambero en "Combate", habló al respecto y le dejó un potente mensaje, señalando que sabe todas sus cosas desde el tiempo en el que estuvo con Vania Bludau. ¿Expondrá a la "nariz más chinguenguenchona de la cumbia"?

Alejandra Baigorria "fulmina" a Domínguez

Alejandra Baigorria se expresó abiertamente sobre los recientes acontecimientos que involucran a Christian Domínguez como el responsable de la exposición mediática de Pamela Franco, al revelar detalles de la relación clandestina que mantuvo el futbolista con Christian Cueva y compartirlos con su esposa, Pamela López.

Fiel a su estilo, Alejandra Baigorria no se quedó callada y le dijo de todo a Christian Domínguez, recordando su etapa en "Combate". "La gringa de Gamarra" señaló que desde que compartían programa en el reality más bacán de la TV peruana, conoce todas las cosas del cumbiambero, en especifico desde su relación con Vania Bludau.

"Yo vengo con esa historia desde que está con Vania (Bludau). O sea, yo le conozco desde que está con Vania, le conozco todas las cosas. Entonces, yo siempre he tenido un tema ahí con él porque siempre, definitivamente, no me parece cómo se comporta él , independientemente del comportamiento de Pamela que tampoco fue adecuado, pero me parece que ya esto llegó al límite", dijo la "rubia".

Además, señala que todo lo que está pasando en torno a Christian Domínguez y Pamela Franco le parece surrealista. La excombatiente destacó que ambos tienen una hija en común y deberían velar por el bienestar de la menor.

"O sea (...) me parece ya mucho porque tú puedes hacer una jugada y querer taparla manchando el nombre de la mamá de tu hija ya eso es complicado. Ya, para mí, eso es otro nivel, porque si fuera una enamorada, una pareja bueno, en fin, ya que cada uno arregle sus pleitos. La fregaste tú, la fregaste tú y los dos quedan embarrados, pero en el caso, considerando que es la mamá de tu hija. O sea, la verdad te juro que parece una serie de Netflix", agregó.

Ni "América Hoy" se salvó

De igual manera, y siguiendo con su afilada lengua, Alejandra Baigorria también "disparó" contra "América Hoy". Christian Domínguez reapareció hace unos días en el programa de Ethel Pozo y compañía "cazando infieles", lo cual fue considerado como una burla para muchos televidentes y para la "rubia" no fue la excepción.

"No tenemos que normalizar, ahora es como: 'ay salgo a hacer entrevistas a infieles en la calle'. ¡Dios! eso me chocó durísimo, no, lo que está mal se castiga, por todos los lados, no defendiendo a una persona u otra. Las familias están sufriendo", sostuvo.

Cabe recordar que Baigorria comparte programa con Pamela Franco, ya que ambas conducen "Consume Perú" y desde un inicio, la "rubia" manifestaba que veía muy afectada a la cumbiambera con todo lo acontecido.