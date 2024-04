¡Sóbate! Yaco Eskenazi halaga a Magaly Medina tras pelea con Ethel Pozo: "Siempre habla lindo de mí"

¡Una indirecta bien directa! Yaco Eskenazi, Ethel Pozo y Natalie Vértiz son los tres nombres que están marcando la pauta de los programas y portadas de espectáculos. Recientemente, la reina de belleza y la conductora de "América Hoy" se han visto enfrascadas en una discusión en la cual se han tildado de "mentirosas" y "fingidas", por lo cual, recientemente, el exchico reality se comunicó con "Amor y Fuego" para hablar sobre el tema. En una aparente indirecta, el conductor de "Palabra del Hincha" halagó a Magaly Medina, resaltando que ella sí habla bien de él y su relación con su esposa. ¿Qué le habrá querido decir a la hija de Gisela?

Yaco Eskenazi "echa flores" a Magaly Medina

El lío mediático en el que se han visto envueltos, sorpresivamente, Natalie Vértiz y Ethel Pozo, salpicó, por defecto, a Yaco Eskenazi. La palabra del exconductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" fue una de las más buscadas y sorprendió al comunicarse con "Amor y Fuego" para aclarar lo sucedido.

Una de las hipótesis que se tejió en base a la sonada discusión entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo fue que a la segunda en mención le molestó la reciente visita de Yaco Eskenazi al set de Magaly Medina. Ante esto, el esposo de la reina de belleza señaló no saber el motivo exacto de la discusión e incluso no cree que se deba a eso, ya que en ningún momento habló mal de su excompañera de trabajo.

Incluso, destacó que la popular "Urraca" siempre ha tenido palabras de elogios y halagos tanto para él como para Natalie Vértiz, hecho el cual él reconoce. ¿Será una indirecta para Ethel?

"No sé. Magaly ha hablado toda la vida lindo de mí y de Natalie y me ofrecieron ir a conversar con ella. Si tú ves la entrevista, en ningún momento Magaly me pregunta por algo feo, o por Ethel, por Gisela o por las cosas que pasan en América", señaló Yaco Eskenazi.

Además, el también modelo indicó que jamás hablaría mal de Ethel Pozo, ya que la considera su amiga por todos los años que compartieron juntos en "Mi mamá cocina mejor que la tuya". "Fue una entrevista totalmente abocada a mi relación. Si me hubiera preguntado por Ethel, hubiera hablado bien de Ethel como siempre lo he hecho", añadió.

En defensa de su esposa

Asimismo, Yaco subrayó que no permitirá que nadie hable mal de su esposa, defendiendo el carácter y la inteligencia de Natalie frente a las cámaras y el público. "Han sacado de contexto totalmente una broma, algo que para mí era una broma, un comentario de cómo yo percibo Disney, lo han sacado de contexto, y no importa porque si quieren decir que soy pobre o no tengo plata, pero ya después responder a mi esposa y que se desvirtúa toda la información, no me gusta y yo no voy a dejar nunca que hablen de mi esposa", declaró, mostrando su descontento con la situación.

Además, el ex "Esto es Guerra" recordó un incidente pasado donde, en vez de apoyarlo cuando anunció que estaba desempleado, Ethel y su equipo se burlaron de él en su programa, lo que Yaco consideró como una falta de empatía y apoyo entre colegas. Este recuerdo agudiza la percepción de Yaco sobre cómo se manejan las situaciones difíciles entre antiguos compañeros.

Todo esto hace suponer que Yaco Eskenazi habría quedado totalmente decepcionado de la actitud que tomó Ethel Pozo en esta "pelea" con Natalie Vértiz. Algo que para el capitán histórico de EEG fue una broma, hoy se transformó en, quizás, el final de su amistad con la hija de Gisela.