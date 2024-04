'Loco' Vargas reveló que le metió un 'soplamoco' a Christian Cueva: "Su cara se fue para un lado"

Juan Manuel El Loco Vargas compartió en el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola un recuerdo sobre cómo, en el pasado, le propinó una bofetada fuerte a Christian Cueva durante su tiempo juntos en la selección peruana. En respuesta, Cueva agarró una botella de whisky.

La anécdota se viralizó rápidamente en las redes sociales, pues pocos conocían esta historia de los jugadores de la selección peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juan Manuel Vargas recuerda cuando le metió un 'soplamocos' a Christian Cueva

En el más reciente episodio del podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, contaron con la presencia de un invitado especial: Juan 'Loco' Vargas. La reunión entre antiguos amigos causó gran sorpresa cumpliendo con las expectativas de los internautas. Lleno de historias interesantes, el exjugador de Universitario de Deportes compartió su amor por la moda y cómo la etiqueta de 'galáctico' se reflejaba en su estilo único.

Durante esta entrega del podcast 'Enfocados', Juan Vargas reveló que tuvo un altercado físico con Christian Cueva. Este incidente ocurrió durante el periodo de concentración de la selección peruana, después de que el equipo quedara en el tercer lugar en la Copa América de Chile 2015.

"Este hu*** (Jefferson Farfán) me jod*** como me jod*** ahora y el chibolo (Christian Cueva) se quiere subir al micro. 'Oe ¿Quién te ha dado confianza?', le dije y me respondió 'Ya pe'. Le metí un soplamoco, su cara se fue para un lado y la gorra para el otro", contó el 'Loco' Vargas durante el podcast.

"Él agarró una botella de Whisky y me la quiere lanzar, le dije que me la tirara. Empecé a tocar todas las puertas de los cuartos, es que fue una amenaza, añadió el exfutbolista sobre la reacción de 'Aladino'. "El 'Cholo' era achorado", añadió Jefferson Farfán. Luego, Vargas detalló que hicieron las paces durante el desayuno. "Al día siguiente le dije 'Cholo ya fue'", dijo en medio de las risas de la 'Foquita' y Roberto Guizasola.

Antes se compraba los mejores carros, ahora viaja en taxi

Durante la entrevista, rememoraron la época en la que, como futbolistas, el ex capitán de Universitario solía adquirir vehículos lujosos como una camioneta Raptor o un Audi R8, mientras que ahora se ve obligado a usar taxis para desplazarse. Vargas y Farfán evocaron su trayectoria como futbolistas, incluyendo los enfrentamientos en los clásicos y los momentos vividos juntos en la selección.

"Hemos crecido practicamente juntos en la selección cuando se compraba las Richard Mille (reloj) la Raptor (camioneta Ford). Paolo se compraba un carro y a los dos días el 'Loco' se comproba el otro. El (Audi) R8″, recordó Farfán. En ese momento, Juan Manuel Vargas dejó en claro que ya no cuenta con dichos vehículos: "Ahora en taxi me voy. En Yango."