"Soy optimista, consciente de todo": Samantha Batallanos se confiesa tras ampay con Jonathan Maicelo

¡Si tú lo dices! Samantha Batallanos fue captada hace unos días por las cámaras de "Magaly TV, La Firme" junto a Jonathan Maicelo. Atrás parece haber quedado la denuncia por agresión en todo aspecto que le hizo la modelo al boxeador hace algunos meses y todo hace indicar que se habrían dado una nueva oportunidad. La ahora integrante de "El Reventonazo de la Chola" rompió su silencio tras su ampay con Maicelo y señaló que es una persona optimista a pesar de todo, además de indicar que es consciente de las cosas. ¿Será cierto?

Samantha Batallanos habla tras su ampay con Maicelo

En los últimos días, las criticas le han llovido a más no poder a Samantha Batallanos. La modelo fue ampayada por las cámaras de "Magaly TV, La Firme" junto a Jonathan Maicelo, causando gran rechazo en el público y diversos usuarios en redes sociales.

Tras varios días sin decir nada y mostrándose bastante tranquila en sus redes sociales, Samantha Batallanos rompió su silencio y en horas de la madrugada de hoy, subió un video a su cuenta oficial de Instagram donde mandó diversos mensajes a sus detractores.

"Llegué a casita, con una tranquilidad bonita. Cumplimos con el trabajo y ahora a descansar, a la camita. Todos estos días estoy bastante sola, afrontando todo sola, pero me gusta porque así estoy conmigo misma y eso es muy importante para conocerme en las adversidades", señaló Samantha Batallanos.

Acto seguido, detalló que pese a que mostrarse como si nada pasara en sus redes sociales, ella es muy consciente de todo lo que se viene hablando tras su ampay con Jonathan Maicelo. La integrante de "El Reventonazo de la Chola" añadió que es una persona optimista, pero no habló nada específico sobre sus recientes imágenes.

"Así, ustedes siempre van a ver mi contenido que tendrá siempre un lado lúdico, no se confundan con eso. No quiere decir que no hay coherencia o que no soy consciente de todo lo que está sucediendo. Pero, soy muy optimista, mas no pesimista, así que siempre voy a tratar de reírme ante todo", sentenció Batallanos.

Duras críticas

Los comentarios en contra de Samantha Batallanos han estado a la orden del día. Diversas figuras del espectáculo se han pronunciado y la primera en hacerlo fue Magaly Medina, quien no dudó en recordar que en su momento, la modelo denunció a Maicelo por una aparente paliza que le habría dado.

Otra de las que salió en contra de Samantha fue Milena Zárate. La colombiana le "dio con palo" a Batallanos y la "destruyó" señalando que no tiene "amor propio". "Cada persona muestra las carencias que tiene, el poco amor propio que se tiene, ¿cuál es el valor que realmente tiene?, por eso Maicelo la trata como tal. A ella la justicia la ayudó por ser personaje público, qué pasa con la mujer de a pie que le destrozan la cara y tiene que ir media muerta para que le hagan caso", reveló para un medio local.

Además, Viviana Rivasplata también se pronunció en contra de la ex Miss Grand Perú y también hizo hincapié en su evidente falta de autoestima. "Creo que tiene que trabajar en su autoestima y amor propio para tomar las mejores decisiones, porque al final la que sufre es ella. Ojalá que pueda ser más fuerte e independiente emocionalmente para no volver a caer en algo que le hizo daño", dijo Viviana Rivasplata en 'Préndete'.

Sin duda, las críticas en contra de Samantha Batallanos no terminarán hasta que no esclarezca cuál es el verdadero vínculo que la une ahora a Jonathan Maicelo. ¿Lo habrá perdonado? ¿El "amor" triunfó en esta tóxica relación? Lo sabremos más adelante.