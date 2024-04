¡Enamorada! Milena Zárate presenta en "Ke Rica Mañana" su nueva canción dedicada a su novio tatuador

¡Totalmente enamorada! Luego de la tormenta llega la calma y eso lo sabe bien Milena Zárate. La colombiana afronta hoy uno de los mejores momentos de su vida tras haber pasado por algunas decepciones en el amor y ahora vive un lindo presente junto a "Kalicho" Mendoza, con quien lleva poco más de dos años de relación. Hoy, estuvo presente en "Ke Rica Mañana" junto a Leysi Suárez y Andrea San Martín y presentó su canción "Me enamoré", la cual, confesó que la compuso pensando en los 24 meses de relación junto con su pareja.

Milena Zárate presenta "Me enamoré"

Más enamorada que nunca, Milena Zárate estuvo presente en nuestro programa "Ke Rica Mañana". La artista colombiana llegó para hablar de todo un poco junto a Andrea San Martín y Leysi Suárez, con quienes las risas no faltaron.

En el programa, Milena Zárate se mostraba más que contenta y feliz y, al parecer su felicidad tendría un motivo: "Kalicho" Mendoza. El tatuador de profesión conquistó el corazón de la también actriz hace poco más de dos años y desde ese instante, ambos llevan una sólida relación.

Durante su presentación en "Ke Rica Mañana", la hermana de Greyssi Ortega reveló algunos detalles de su canción, la cual confiesa que la escribió para su pareja, "Kalicho" Mendoza. Según reveló la colombiana, su novio tatuador llegó con "brillo propio" a su vida y lo que es mejor, la complementa en todo sentido.

"Soy feliz y no necesito a otro ser humano. Llegó con su propia felicidad a complementar la mía. Él llegó en un momento en el que no creía, estaba reacia en el tema del amor", señalo muy emocionada Milena Zárate ante la atenta mirada de Leysi Suárez y Andrea San Martín.

Asimismo, contó que conoció a su actual pareja por gajes del oficio. "Kalicho" Mendoza se desempeña como tatuador profesional y Milena Zárate dio con él justamente por un tatuaje.

"Lo conocí por un tatuaje. Yo le dije que quería hacerme el nombre de mi hija y lo hizo muy lindo. Lo admiro demasiado porque es un gran artista. Este amor lo he vivido diferente. Le compuse esta canción para celebrar nuestros dos años de aniversario", añadió.

Respira amor

Hace unas semanas, Milena Zárate se confesó con un medio local sobre su actual relación con "Kalicho" Mendoza. La cantante señaló que, en un inicio, le costó mucho poder confiar en el tatuador, esto debido a todas las situaciones por las que atravesó en el pasado.

"Es que cuando pasas por todas las situaciones que viví, pues dejé de creer en las personas, en lo que significa una relación, yo no quería arriesgar, no quería compromisos y al principio le dije 'salimos y nada más', tenerlo todo en privado porque tenía miedo a salir lastimada", confesó Milena.

Por ello, pese a que confiesa que lo ama, sabe que el amor propio es más importante, por lo cual, le lanzó una seria advertencia a "Kalicho". "Él está bien advertido, desde el primer momento que empezamos. Él sabe que lo puedo querer mucho, pero me amo más a mí misma, y no dejaré que nada me intranquilice ni le haga daño a mi familia", señaló Milena Zárate.

Todo hace indicar que, luego de mucho sufrir, el amor verdadero finalmente llegó a la vida de Milena Zárate. "Kalicho" Mendoza llegó a la vida de la colombiana para quedarse y la artista espera que este amor dure muchos años más. ¡Y así lo hace saber en su canción "Me enamoré"!