¿Se casa con su manager? Giselo SE CONFIESA ante rumores de posible boda con Paolo Zevallos

¿Suenan las campanas? Una vez más, "América Hoy" vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez no fue gracias a Ethel Pozo, sino a, quizás, su figura más querida dentro del elenco, Edson Dávila, el popular Giselo. En la última edición del programa de América Televisión, el carismático conductor del magazine se sinceró y confesó cuál es la verdad en torno a los rumores que surgieron sobre una posible boda con su manager, Paolo Zevallos. ¿Se alista para dar el "sí, acepto"?

Giselo revela si se casará con su manager

Edson Dávila, popularmente conocido como Giselo, es una de las figuras más carismáticas y queridas de la farándula peruana. Años atrás, Gisela Valcárcel lo "descubrió" en "El Gran Show" y desde aquel entonces se ha encargado de hacerse un nombre en el medio de la farándula.

Desde hace algunos años se viene desempeñando como conductor de "América Hoy" y a menudo protagoniza algunos intercambios de palabras con Janet Barboza. Recientemente volvieron a tener un cruce cuando hablaban sobre el sonado caso de la presunta ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Para los conductores del programa, la edad podría ser un problema en esa relación, a lo cual, Giselo no perdió el tiempo y troleó a la "Rulitos" por su edad. Ante esto, la recordada conductora de las "Movidas de Janet" le hizo el "pare" y le pidió que deje de bromearse de esa manera.

Tras esto, Giselo no se quedó callado y le respondió fuerte y claro a su compañera de conducción. "Usted ha hecho una declaración sobre mí que ha salido en todos los medios, que me voy a casar con un hombre", dijo indignado. La "Retoquitos" recalcó que esa información fue dada por una revista local, por lo que se "lavó las manos". "Esa publicación salió anteayer en una revista y dice que Edson se va casar con Paolo Zevallos, yo no lo digo", aseveró.

La respuesta de Janet no dejó contento a Edson Dávila quien pegó el grito en el cielo y tranquilizó a todos sus seguidores, detallando que estaba lejos de contraer matrimonio. "¡Cómo me voy a casar! Mala información de verdad. No me voy a casar por si acaso", sentenció Giselo.

Cuidadoso con su relación

En el mundo de la farándula, se sabe y conoce que Edson Dávila mantiene una relación con su mánager, Paolo Zevallos. Sin embargo, en reiteradas oportunidades ha evitado hablar del tema y muchos han pensado que no quiere hacer su oficial su romance.

Verónica Linares, en su faceta de periodista, fue incisiva con el tema, pero "Giselo" no quiso dar su brazo a torcer. El coconductor de "América Hoy" reveló el verdadero motivo por el cual no habla sobre su vida sentimental y sorprendió con su respuesta.

"Pero de qué pareja me estás hablando, estamos entrando a otras ligas (...) siempre uno necesita una pareja de trabajo, tienes razón, una pareja de trabajo la cual te ayuda, está siempre contigo te apoya. Sí es eso, sí, sí tengo", indicó.

Además, señaló que la frase "respetos guardan respetos" se aplica en este caso. Para Giselo, muchos no pueden estar de acuerdo con su orientación sexual. Es este el verdadero motivo por el cual Edson Dávila decide reservarse el comentar acerca de su pareja, ya que prefiere mantener el perfil bajo.

"Sabes qué pasa, voy a ser bien sincero, yo soy bien respetuoso con ese aspecto, nosotros pedimos respeto, si bien es cierto la comunidad (gay) pide respeto, pero también uno tiene que ser respetuoso con las personas que no están de acuerdo. Entonces por eso es que yo me guardo", agregó Giselo sobre la relación que mantiene con su manager, Paolo Zevallos.