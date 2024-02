Usuarios elogian la actuación de Nicola Porcella en Televisa: "Ha mejorado muchísimo"

El querido Nicola Porcella está dando de qué hablar en México con su reciente debut como actor en "El amor no tiene receta", una novela de Televisa que está conquistando corazones. Si te perdiste el último capítulo, aquí te contamos todo sobre la nueva aventura actoral de Nicola.

Usuarios elogian la evolución actoral de Nicola Porcella

En esta nueva etapa, Nicola Porcella se enfrenta a un melodrama llamado "El amor no tiene receta", y parece que está brillando con luz propia. Después de sus inicios en la actuación en novelas peruanas, como "Ven baila quinceañera", "Vacaciones en Grecia" y "Te volveré a encontrar", el exchico reality ahora nos sorprende con su talento en la pantalla mexicana.

Las redes sociales no se hicieron esperar y se llenaron de comentarios sobre su actuación. ¡Y cómo no! Nicola ha recibido elogios de todos lados. Algunos comentarios en línea fueron: "Nada mal. Bien por él. Éxitos", "Ha mejorado bastante. Lo veo mejor que Guty Carrera", y hasta uno divertido que dice, "Bueno, hay que reconocer que ha mejorado muchísimo. Ya no es una puerta, eso está claro".

Usuarios elogian actuación de Nicola Porcella. (Foto: Captura de pantalla)

La trama de "El amor no tiene receta" está que arde. Nicola interpreta a Kenzo Figueroa, amigo del protagonista Esteban. La historia está llena de emociones fuertes, desde secuestros hasta romances inesperados, y Nicola está en medio de todo.

Un buen actor en Televisa

En una entrevista exclusiva, algunos seguidores expresaron sus opiniones sobre el debut actoral de Nicola. Uno dijo, "Comparado con su primera actuación, ¡ahora merece un Oscar!", mientras que otro destacó, "La práctica hace al maestro. Así que tendrá que practicar muchísimo más". Parece que Nicola está ganándose el corazón de su audiencia en México.

La trama no es solo romance y emociones, sino que también desafía los estereotipos. Nicola, en su papel de Kenzo Figueroa, protagoniza un romance con una mujer trans, interpretada por Coco Máxima. Es un giro fresco y audaz que ha capturado la atención de todos.

Así fue el debut de Nicola Porcella en la novela "El Amor no tiene receta" de Televisa 🇲🇽 👇🏼 pic.twitter.com/SaCH7NkwsS — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 21, 2024

Nicola, a sus 36 años, ha demostrado que está listo para enfrentar nuevos desafíos y crecer en su carrera. Ha recorrido un largo camino desde su participación en "La Casa de los Famosos", y ahora, en "El amor no tiene receta", nos está mostrando su versatilidad y madurez actoral.

Aunque en sus inicios, Nicola recibió críticas, como cuando la actriz peruana Jely Reátegui lo llamó "puerta", hoy en día, está cosechando éxitos en la pantalla mexicana. No podemos esperar a ver qué más tiene preparado para nosotros en "El amor no tiene receta".

En resumen, Nicola Porcella está haciendo historia en la televisión mexicana con su debut actoral. ¿Qué sigue para este carismático chico reality convertido en actor? Estamos ansiosos por descubrirlo en los próximos capítulos de "El amor no tiene receta".