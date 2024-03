Usuarios vacilan a Pamela López por lucirse en retiro con Cueva: "Sácame la vuelta, pero no me dejes"

¡Miénteme, engáñame...! Un nuevo capítulo se escribe en la historia entre Christian Cueva y Pamela López. Durante el mes de febrero, el escándalo de la infidelidad entre "Aladino" y Pamela Franco se destapó, por lo que la esposa del futbolista tomó la decisión de dar por finalizado su matrimonio. Sin embargo, todo hace indicar que el perdón se hizo presente en la relación, ya que las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" los captaron juntos en un retiro espiritual. Esto ha hecho que las redes sociales exploten y vacilaron con todo a la parejita

Christian Cueva y Pamela López más juntos que nunca

El futbolista Christian Cueva pasó el fin de semana internado en un retiro espiritual en una iglesia cristiana de Trujillo, y las cámaras de "Magaly TV La Firme" capturaron el momento en que él y su esposa, Pamela López, se reencontraron en un abrazo lleno de emoción y perdón.

En medio de toda la controversia que ha rodeado su relación últimamente, el ex Alianza Lima dio un paso al frente en busca de la reconciliación con Pamela López. Este retiro espiritual parece ser el lugar donde ambos están tratando de arreglar las cosas y dejar atrás los problemas del pasado.

Pero lo más impactante de todo fue cuando Christian llamó a Pamela al escenario. "Quiero invitar a mi esposa (al escenario)", dijo Cueva. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron fuertemente, demostrando que están dispuestos a dejar todo atrás y empezar de nuevo juntos. Un momento intenso que nos da pistas de una muy probable reconciliación.

También, las cámaras nos mostraron a Pamela López sosteniendo un ramo de flores esperando a Christian Cueva. Este gesto es uno lleno de amor y esperanza para el futuro de la pareja. Parece que ambos están decididos a luchar por su amor y superar cualquier obstáculo que se les presente.

Usuarios vacilan a Pamela

Estas impactantes imágenes dejaron con la boca abierta a más de uno. Toda esta situación se da luego de que la misma Magaly Medina anunciara en su programa que de boca de Pamela López tenía la información de que se quería divorciar.

Además, recordaron las desgarradoras confesiones que dio López a la "Urraca", ya que ella confesó entre lágrimas que Cueva la abandonó en pleno Año Nuevo del 2019. Pese a que juró y rejuró que dejaría al pelotero, la realidad sería otra.

Ante esto, los usuarios en redes sociales no tardaron en "explotar" de indignación y no dudaron en vacilar a Pamela López. Para la mayoría, la plata pudo más y este sería el factor determinante para que ella haya perdonado a "Aladino".

Christian Cueva pidiéndole perdón a Pamela Lopez en un retiro espiritual cristiano y ella teniéndole más fe que al granito de mostaza. De verdad que para ellos queda perfecto el "a Dios rogando y con el mazo dando". #MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/zH1QEFPO1X — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 26, 2024

"Sácame la vuelta, pero no me dejes", "hazme lo que quieras, pero no me quites la plata", "lo que hace el dinero", "sin dignidad, te tenía fe", "que vergüenza de mujer, no tiene amor propio", señalaron en redes sociales.

Con lo expuesto por Magaly Medina en su programa de espectáculos, al parecer, sería cuestión de días para que la reconciliación se consume. Esta Semana Santa podría marcar el renacimiento del amor entre Cuevita y su Pamela favorita.