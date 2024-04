Yahaira Plasencia deslumbrará en los Latin Music Awards 2024: Estará junto a estrellas internacionales

¡Notición! Yahaira Plasencia, nuestra estrella de la salsa, va a deslumbrar en la alfombra roja de los Latin Music Awards 2024, que se celebrará este jueves en Las Vegas. Pero ojo, no va sola, compartirá pasarela con unos verdaderos pesos pesados de la música como Becky G, Rauw Alejandro y Feid, entre otros. ¡Un gran desfile de talentos!

Yahaira Plasencia brillará en los Latin Music Awards 2024

La salsera y presentadora Yahaira Plasencia está lista para conquistar Las Vegas este jueves en los Latin Music Awards 2024. La ceremonia reunirá a las más grandes estrellas de la música latina, y nuestra querida Yahaira no podía faltar.

Yahaira desfilará por la alfombra roja junto a famosos de la talla de Becky G, Rauw Alejandro, Feid y muchos más. En ese sentido, Yahaira compartió sus emociones. Nuestra compatriota aprovechará la ocasión para estrechar lazos musicales y mostrar su propuesta artística en la ceremonia.

Yahaira Plasencia asistirá a los Latin Music Awards 2024. (Foto: Difusión)

"No estaré en el escenario central. Sin embargo, una artista debe ser parte de estas ceremonias para poder absorber lo mejor de las diversas propuestas y tender puentes, y expandir nuestra red de trabajo". Claro que sí, ¡esa es la actitud!

Yahaira y Sergio George

Además, una noticia bomba: Yahaira llegará a la gala acompañada por el renombrado productor Sergio George. Aunque ya no son equipo, el cariño y respeto mutuo sigue intacto. La Patrona no se guardó nada y dijo: "Es un excelente productor, buen amigo y sin dudarlo contribuyó grandemente a mi carrera. No descarto trabajar nuevamente con él, sería un verdadero honor". Quién sabe, a lo mejor los vemos juntos de nuevo haciendo magia en el estudio, más adelante.

Pero eso no es todo, nuestra diva también tiene planeado aprovechar su estancia en Las Vegas para tener encuentros clave con grandes figuras de la música en Estados Unidos. Yahaira está claramente dispuesta a todo para elevar su carrera a nuevas alturas.

Ahora, sobre el evento, la transmisión de los Latin Music Awards se podrá sintonizar en Univisión. Este jueves la cosa se pone buena y con Yahaira en la alfombra roja, ¡el brillo está asegurado! Además, con tantos famosos juntos, nunca se sabe qué sorpresas nos esperan.

Así que ya lo saben, no se pierdan a nuestra Yahaira Plasencia este jueves en los Latin Music Awards. La salsa peruana estará muy bien representada y seguro que nos dejará a todos orgullosos. Estaremos atentos a cualquier información sobre la asistencia de La Patrona en el evento internacional, porque las emociones están garantizadas.