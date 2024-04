¡Aclaró las cosas! Yahaira Plasencia descarta indirecta contra 'Foquita' Farfán tras foto con Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia generó titulares una vez más después de que el exfutbolista Jefferson Farfán compartiera una fotografía con Daniela Darcourt. En dicha imagen, la Foquita saludaba a Darcourt por su cumpleaños llenándola de elogios.. Posteriormente, una publicación de la 'Patrona de la salsa' generó interés en sus seguidores, quienes se preguntaron si estaba insinuando algo.

En tal sentido, el popular Samuel Suárez de Instarándula le consultó a la salsera sobre este tema. Ante ello, Yahaira Plasencia aclaró las cosas para que no se preste a malos entendidos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia niega indirecta a Jefferson Farfán

En relación a esto, Samuel Suárez, administrador de la cuenta 'Instarándula', planteó la pregunta correspondiente a Yahaira Plasencia, quien finalmente respondió. La cantante negó haber lanzado alguna indirecta hacia la 'Foquita' y añadió que constantemente se la relaciona con este personaje debido a su relación pasada.

En Instagram, Jefferson Farfán demostró su estrecha amistad con la cantante Daniela Darcourt, quien ha sido frecuentemente comparada con Yahaira Plasencia. Farfán elogió la humildad de Darcourt al felicitarla por su cumpleaños. Después de esto, Plasencia captó la atención de todos al publicar un video cantando: "Calla esa boca que tú tienes, controla esa boca nene. Porque si yo hablo a ti no te conviene".

Tras ello, la misma Yahaira Plasencia descartó que su publicación haya sido directo para Jefferson Farfán. "Jajaja te pasas oye. Ando trabajando tranquila. Déjenme así", le escribió a Samuel Suárez; para luego añadir: "No mi Samu para nada. Pero ya no me sorprende que siempre me tengan que vincular con tal persona. Yo estoy de lo más tranquila trabajando y bastante proyectada en mis cosas. Te mando un beso y éxitos siempre".

Se defendió de las críticas de Magaly Medina

Recientemente, Magaly lanzó críticas contundentes hacia Yahaira Plasencia por su incursión como conductora en 'Al Sexto Día'. Ante esta situación, la artista decidió responder sin reservas. "Cuando usted inició en la conducción, ¿usted no tuvo una oportunidad? Y acá se aplaude su trayectoria, yo no tengo por qué hablar mal de una mujer como usted lo hace, lo hace sin respeto, te puede gustar que cante bien y que cante mal", señaló en un primer momento.

Además, Yahaira Plasencia desmintió que su carrera musical haya fracasado como la propia Magaly Medina lo aseguró en Magaly TV: La Firme: "Si va hablar algo hágalo con la verdad con decir que no tengo shows", expresó con mucha incomodidad la expareja de Jefferson Farfán.