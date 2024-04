Alejandra Baigorria se luce con hija de Said Palao y usuarios reaccionan: "La ama como si fuera suya"

¡Atención, fans del espectáculo! Les traemos una noticia que seguro les hará sonreír. La reconocida empresaria Alejandra Baigorria compartió en sus redes sociales algunas fotos de su reciente viaje a Estados Unidos con su pareja, Said Palao, y la hija del chico reality. ¿Quieren saber cómo reaccionaron los usuarios ante esta tierna muestra de amor? Te contamos.

Alejandra Baigorria y la hija de Said Palao juntas en Estados Unidos

La famosa empresaria Alejandra Baigorria ha emocionado a sus seguidores al publicar fotos de su viaje a Estados Unidos junto a su pareja, Said Palao, y la pequeña hija del chico reality. Los fans reaccionaron emocionados ante esta dulce muestra de afecto. Aquí les tenemos todos los detalles.

Alejandra Baigorria e hija de Said Palao. (Foto: Instagram)

Durante su visita a Universal Studios, Alejandra Baigorria no perdió la oportunidad de capturar momentos especiales junto a Said y la adorable niña, compartiendo luego estas imágenes en su cuenta de Instagram. La conexión entre ellos era más que evidente.

Usuarios reacciones a las muestra de afecta de Alejandra y la hija de Said

La reacción de los usuarios en las redes sociales no se hizo esperar, y fue mayormente positiva hacia Alejandra por incluir a la hija de Said en sus publicaciones. Algunos de los comentarios más destacados fueron:

"Se nota que quiere a la niña"; "Me encanta cómo desempeña un papel tan importante en la vida de la niña"; "Ale ama a la nena de Said como si fuera suya"; "Parece tu hijita de verdad, se parece a ti"; "Lo más bonito de las fotos no son solo ellos tres, sino el cariño y la excelente relación entre Ale y la hijita de Said", comentaron los usuarios.

"La sonrisa de la bebé lo dice todo. ERES UNA EXCELENTE PERSONA ALEJANDRA"; "Admiro mucho tu gran afecto por la hijita de Said. Eso dice mucho de tu gran corazón y de lo buena persona que eres", escribieron los fans de Ale en redes. Sin duda, hermosas palabras de aprecio y cariño.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Alejandra Baigorria muestra su cercanía y amor hacia la hija de Said Palao. Una relación tierna y adorable que ha tocado los corazones de muchos.

En resumen, Alejandra Baigorria nos ha emocionado a todos con la ternura y el amor que muestra hacia la hija de su pareja. Estaremos pendientes para traerles más detalles sobre esta linda historia de amor y familia en el mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!