Yiddá Eslava desenmascara a Julián Zucchi tras revelar que le fue infiel: "Dijo que me iba a quitar todo"

Yiddá Eslava brindó una entrevista para el programa de "América Hoy" donde reveló que inicialmente sí tenía una conciliación con el padre de sus hijos para evitar escándalos mediáticos sobre sus bienes materiales, sin embargo, tras su viaje a Argentina todo cambió.

La actriz confesó que lo último que quería era pelear por los bienes que a cada uno le corresponden pese a ello la pareja no ha llegado a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Lo deja al descubierto

Yiddá Eslava nuevamente dejó sin piso a Julián Zucchi al revelar qué inicialmente sí quisieron llegar a un acuerdo en cuanto a los bienes materiales que tienen en común sin embargo esto no se llevó a cabo.

La actriz confesó que había llegado a un acuerdo con el argentino de que ella pudiera comprar la parte de sus acciones pese a que el actor se lo vendía al triple del precio ella reveló que prefería pagarlo a tener que enfrentar disputas con el padre de sus hijos.

"Su parte me la vendía carísimo (...) Mi salud mental vale más que esto, ya te atraco", dijo Yiddá que le dijo al actor para no pelear por dinero.

Sin embargo, luego de su viaje a Argentina a Julián regresó totalmente cambiado y le dijo que las cosas iban a ser diferentes y al parecer a su modo.

Declaraciones de Yiddá

Es ahí donde la actriz revela que a raíz de que ella reveló toda la verdad a nivel nacional el actor quiso vengarse a su manera por lo que le dio en donde más le dolía.

"Cómo tú saliste a decir que yo te fue infiel y saliste a decir la verdad, bueno sabes qué voy a hacer, voy a quitarte todo y yo dije ¡Que cosa!", dijo Yiddá que le dijo Julián en ese momento.

Según la productora el nuevo acuerdo de Julián era que ella solamente se quedaba con la casa donde vive actualmente con sus hijos por lo que esto le provocó una fuerte indignación a la actriz ya que la dejaba sin poder trabajar y poder sustentar a su familia.

"Tú no me estás dejando a mí trabajar ni hacer nada tú me estás chantajeando tengo 6 meses chantajeándome con esto seis meses", dijo la actriz mortificada.

Y es que no todo era color de rosa como lo trataba de pintar la ex parejita cuando anunció su separación todo este pleito lo tenía muy bien escondido y el cual salió la luz cuando la actriz declaró el motivo de su separación con el argentino.

Hasta el momento ambos están enfrentados y se han mandado diversas cartas notariales evidenciando que están lejos de llegar a un acuerdo conciliador.

"Solo por 24 horas": Julián Zucchi invita a sus críticos a insultarlo tras confesar infidelidad a Yiddá Eslava

El programa "Amor y Fuego" sacó a la luz un explosivo audio en el que Julián Zucchi confiesa haber sido infiel a su ex pareja Yiddá Eslava. ¡Sí, lo que estás leyendo! A pesar de haber negado estas acusaciones en el pasado, las palabras del argentino han dejado a todos sorprendidos y han desatado gran revuelo en las redes sociales.

"La relación técnicamente terminó porque yo fui y estuve con otra mujer. Sí, técnicamente terminó por eso", se escucha decir a Julián Zucchi en el audio revelador. Un golpe bajo para sus seguidores y detractores por igual.

Pero la historia no termina ahí. En un giro inesperado, Julián Zucchi ha lanzado una invitación poco convencional a sus detractores en Instagram. ¡Así es! En un video publicado en la red social, el argentino ha invitado a todas aquellas personas que lo critican a insultarlo durante 24 horas.





"Señores y señoras. Damas y caballeros, además de personas con dedos ágiles para escribir comentarios en redes sociales. Hoy tengo una propuesta única. No es el Black Friday, ni tampoco una promo para auspiciadores porque no los tengo, así que bienvenidos al primer hot sale de insultos para mí", comenzó diciendo.

"Voy a dejar los comentarios abiertos en esta publicación, para que vengan a decirme todo. ¿Quieren compararme con alguien? Lo arroban. ¿Quieren hacer chistes? Lo hacen. Háganlo, sean libres, sean creativos y insulten con todo lo que tienen, este es su momento, aprovechen para desfogarse detrás de un celular, de un teclado", sostuvo.