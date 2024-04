¡Bomba! Julián Zucchi confirma que le fue infiel a Yiddá Eslava: "Solo fue una vez en los 11 años juntos"

Se le viene la noche a Julián Zucchi luego de difundirse un audio donde el actor confiesa que efectivamente le fue infiel a Yiddá Eslava esto comprobaría que las afirmaciones de la actriz eran ciertas y es que en algún momento el productor afirmó que todo lo que se decía contra él eran mentiras.

El programa de amor y fuego fue el encargado de sacar a la luz este audio que no se sabe quién facilitó esta prueba contundente al sintonizado programa de espectáculos pese a ello dejaría mal parado al actor quien en ningún momento en el polémico escándalo con la madre de sus hijos aceptó que haya sacado los pies del plato.

¿Es un mentiroso?

Al parecer Julián Zucchi se encuentra en verdaderos aprietos luego de que se hiciera público un audio donde confirma su infidelidad a Yiddá Eslava, el actor había negado que su relación con la actriz haya sido a causa de una infidelidad.

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre hizo publicó el audio donde el actor confiesa su infidelidad a la madre de sus hijos.

"La relación prácticamente terminó porque yo fui infiel estuve con otra mujer, yo sé que te dañe, fue solo una vez... en los 11 años te fui infiel, fantasee con quien quizás la podía volver a ver (...) yo estaba descubriendo que carajo me pasaba yo nunca quise ser infiel", fueron las palabras del mismo Julián Zucchi que ahora salen a la luz.

Cabe resaltar que hasta el día de hoy en el programa de 'América Hoy' el actor afirmó que la relación no terminó por alguna infidelidad e incluso recalcó que cuando se sepa la verdad las personas que lo ofendieron tendrán que pedirle perdón.

Por otro lado, Yiddá hace algunos días reveló que hay una verdad detrás de todo lo que está pasando pese a ello no quiso dar detalles de lo que vivió en su relación con el argentino.

Hasta el momento Julián no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el polémico audio y solo se ha dedicado a promocionar su show musical que realizará.

¡Se fue con todo! Julián Zucchi manda carta notarial a Yiddá por exponer a su hijo menor ¿Qué pasó?

'Magaly Tv la Firme' expuso la reciente conversación que se dio con la abogada de Julián Zucchi, Claudia Zumaeta quien refirió que se entablará una carta notarial a Yiddá Eslava por exponer la situación de su hijo menor en redes sin conocimiento de su padre.

"El día de hoy estamos enviando una carta notarial hacia ella porque justamente él ha tomado conocimiento que ella ha salido en redes poniendo en conocimiento a la opinión pública que su menor hijo ha sido diagnosticado con autismo", dijo inicialmente la abogada.

Y es que el real problema no es que Yiddá haya hecho público este diagnóstico sino que el actor no tenía conocimiento de que su hijo menor había sido sometido a alguna prueba para saber si tiene indicios de autismo al igual que su hijo mayor.

Declaraciones de la abogada

"Mi cliente no lo sabía ni quisiera se había enterado él y ella ya lo estaba poniendo en redes exponiendo al menor, lo cual es demasiado, en aras de la carta que ella mandó", dijo la representante de Julián.

Cabe resaltar que Julián sigue viendo a sus hijos con normalidad y la actriz no le ha impedido visitar como le corresponde a los menores, aún así el argentino no se quedará de brazos cruzados al no haber sido informado sobre la situación de su hijo menor.