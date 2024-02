"Yo no soy el FBI, me dejé llevar", Ducelia Echevarría se justifica tras ampay con hombre casado

Ducelia Echevarría finalmente rompió su silencio en el programa de "Préndete" el cual conduce, la modelo fue interrogada por Rocío Miranda otra de las panelistas sobre las bochornosas imágenes que salieron el día de ayer en el programa de Magaly TV la firme.

Lejos de aceptar su error tras ser vista con un hombre casado la ex chica reality trató de justificar sus acciones afirmando que no sabía la situación sentimental de su pareja.

¿No sabía nada?

Ducelia Echevarría finalmente dio la cara tras ser ampayada con un hombre casado la modelo fue captada en cariño y besos con este hombre que al parecer intentaba llevar una doble vida.

Rocío Miranda fue quien entrevistó a Ducelia en el programa que ambas conducen en donde la modelo se trató de justificar aseverando que no investigó del todo bien.

"Yo no soy el FBI para andar investigando a nadie que simplemente me dejé llevar y si mantuve una relación con él estuvimos saliendo", dijo la conductora de televisión.

Asimismo, dejó en claro que es una mujer soltera y que tiene todo el derecho de salir con quien ella desee, sin embargo, desconocía que su saliente tuviera todavía una pareja.

"Era una persona que estaba conociendo pero nada más como cualquier persona que inicia una relación. Su vida que hacía después yo no sabía nada Yo lo conocí el año pasado entre noviembre o diciembre", agregó.

Incluso, Echevarría afirmó que no se esconde, pues al contrario siente que ella ha sido engañada también por el hombre ya que no sabía que tenía esposa e hijo.

"Se me vino una semana complicada pero yo estoy aquí, fuerte, he pasado por varias cosas nunca por algo así pero sé que no hice nada malo y no tengo por qué huir", dijo.

Finalmente, recalcó que debido a este bochornoso momento ha decidido finalizar la relación con su saliente debido a que no desea ser tildada como la otra o como la manzana de la discordia.

¿Ya le habían perdonado infidelidades?

Según el portal Instarándula, la esposa del nuevo galán de Ducelia se encuentra muy afectada y en shock al descubrir la infidelidad del padre de su hijo en televisión nacional. Él incluso ya le habría sido infiel en el pasado con otro personaje de Chollywood.

"Me escribieron familiares de la esposa de este susodicho nuevo amor de Ducelia Echevarría y me cuenta que la señora estaría bastante afectada, no sería la primera vez que le perdona una infidelidad, aparentemente con otra figura del espectáculo del pasado. No voy a mencionar el nombre, no sé si hay una imagen, no sé si ha sido un ampay, pero investigaré. Estaría afectada ella y toda la familia enterarse todas estas cosas por televisión", dijo Instarándula.

El presunto nuevo galán de Ducelia Echevarría se llama George Jaico Uribe y es proveedor del Estado. Según el programa de Magaly, le dio servicio a la Municipalidad de Ventanilla por 24 mil soles.

Además, en diciembre de 2023 se le vio en un evento navideño que la rubia animaba. Ante ello, luego de haber sido captado en actitudes cariñosas con la exchica reality, inmediatamente Magaly Medina empezó las investigaciones de la mano de sus reporteros.